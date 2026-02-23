En zona noroeste

Dos disparos y fuga: lo balearon mientras revisaba basura en la calle

La víctima, de 27 años,recibió dos disparos en la pierna y el tobillo. El atacante huyó en una moto 110 cc. El herido aseguró no conocer al agresor. No hubo intento de robo y no se hallaron vainas en la escena.