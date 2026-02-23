Dos disparos y fuga: lo balearon mientras revisaba basura en la calle
La víctima, de 27 años,recibió dos disparos en la pierna y el tobillo. El atacante huyó en una moto 110 cc. El herido aseguró no conocer al agresor. No hubo intento de robo y no se hallaron vainas en la escena.
La victima fue asistida en el hospital Cullen. Foto: Archivo El Litoral
Un joven de 27 años quedó tendido sobre la vereda tras recibir al menos dos disparos en plena vía pública. El ataque ocurrió en la tarde del domingo, en la zona de Neuquén y Reinares, jurisdicción de la Comisaría 7ª; sector noroeste de la ciudad de Santa Fe.
La víctima fue identificada como Jonatan Adrián Rodríguez, domiciliado en la zona oeste de la ciudad.
Un ataque repentino
Todo se desencadenó minutos después de las 18.15, cuando un llamado al 911 alertó sobre un herido de arma de fuego en la zona de Formosa y Reinares.
Al arribar, los uniformados encontraron a Rodríguez tendido en la vereda, con un impacto visible en la pierna derecha, a la altura de la rodilla. El propio joven alcanzó a relatar que momentos antes se encontraba revisando una bolsa de residuos cuando se le aproximó un sujeto a bordo de una motocicleta 110 cc, color negra.
Siempre según su testimonio, el motociclista, sin mediar palabra, efectuó varias detonaciones. Uno de los proyectiles lo alcanzó en la pierna. El agresor escapó de inmediato. Herido, Rodríguez logró desplazarse hasta calle Formosa al 6500, donde finalmente cayó y fue asistido.
Traslado de urgencia
A las 18.30 arribó una unidad del SIES 107, que trasladó al joven al Hospital José María Cullen. Ya en el nosocomio, el médico de guardia diagnosticó dos heridas de arma de fuego: una en pierna derecha con orificio de entrada y salida, y otra en el tobillo derecho, con proyectil alojado.
Peritos e investigadores de la PDI trabajaron en la escena. Foto: Archivo El Litoral
Más tarde, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), se hicieron presentes tanto en el hospital como en el lugar del hecho.
La escena fue preservada por personal del Comando Radioeléctrico. Los peritos por su parte inspeccionaron la escena y observaron rastros de aparente sangre sobre calle Neuquén y otro sobre Formosa.
En cuanto a indicios balísticos, no se habrían hallado vainas ni proyectiles en la vía pública.
La causa fue caratulada como “herido de arma de fuego” y quedó en manos de la Comisaría 7ª, con intervención del fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación.
Por estas horas, la principal incógnita es el móvil. El propio herido dijo desconocer el motivo del ataque. No hubo robo, no hubo discusión previa. Solo una moto, un arma y varios disparos en cuestión de segundos.
Otra tarde que terminó con sangre sobre el asfalto y un barrio que vuelve a preguntarse quién dispara… y por qué.