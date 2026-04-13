Dos personas fueron aprehendidas en procedimientos consecutivos realizados el domingo por la tarde en inmediaciones de Bulevar Pellegrini y avenida Gobernador Freyre, donde la policía secuestró una motocicleta con pedido de captura activo y un arma de fuego con municiones.
Doble procedimiento en Santa Fe: recuperan una moto robada y secuestran un arma de fuego
Las intervenciones estuvieron a cargo de la Policía de Acción Táctica. Los procedimientos se originaron por avisos al 911 y controles en la zona.
Las intervenciones estuvieron a cargo de efectivos de la Policía de Acción Táctica, dependiente de la Unidad de Orden Público, en el marco de patrullajes preventivos y requerimientos de la Central de Emergencias 911.
In fraganti
El primero de los procedimientos se concretó cerca de las 17.30, cuando los uniformados fueron comisionados ante una situación vinculada a la presunta entrega de un motovehículo.
En el lugar, los agentes identificaron a varias personas y verificaron los datos de las unidades presentes. Como resultado, constataron que una motocicleta Gilera Smash 110 cc presentaba pedido de secuestro activo desde julio de 2023, solicitado por una dependencia policial de la ciudad de Bahía Blanca.
Ante esta irregularidad, se procedió a la aprehensión de una mujer de 27 años que tenía en su poder el rodado, el cual fue secuestrado y trasladado junto con las actuaciones a sede policial.
Un arma entre la ropa
Minutos más tarde, en el mismo sector, los efectivos fueron convocados para colaborar en otro procedimiento. Allí identificaron a un hombre de 25 años que intentaba retirarse en motocicleta. Durante el chequeo preventivo, se le incautó un revólver calibre .32 cargado, que llevaba oculto entre sus prendas.
El sujeto fue aprehendido por portación indebida de arma de fuego y trasladado a la Comisaría 2ª, quedando ambos casos a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones de rigor.