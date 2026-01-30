Un docente de Venado Tuerto admite haber acosado a una alumna y evita juicio con una probation

Un profesor universitario de 47 años admitió haber acosado a una estudiante de 21 en una facultad del centro de Venado Tuerto, y para evitar un juicio oral y público acordó una suspensión de juicio a prueba (“probation”) con estrictas reglas de conducta, multas y reparación económica.
El hecho denunciado en la universidad
El caso ocurrió el 3 de julio de 2025, alrededor de las 08:30 horas, en la Facultad de Ciencias Empresariales y Sociales, ubicada en Castelli y Alvear, en pleno centro de Venado Tuerto.
Según la acusación formal, el docente identificado como E.J.R., nacido en Rosario y con domicilio legal en Venado Tuerto, se encontraba tomando un examen a una joven de 21 años cuando, se acercó, le colocó la mano sobre el hombro y le formuló una pregunta inapropiada: "Si un compañero se te insinuara o yo te chamuyara, ¿vos te sentirías insegura?"
Minutos más tarde, al devolverle el examen, volvió a acercarse a corta distancia, lo que generó incomodidad en la alumna. Finalmente, cerró la puerta del aula y le dijo: "¿Te puedo robar un beso?" y, sin recibir respuesta, le besó el cachete.
La conducta fue calificada como contravención por acoso sexual.
Acuerdo de probation
En audiencia realizada en el mes de enero, la fiscal Mayra Vuletic presentó la alternativa de una suspensión de juicio a prueba para el imputado, aceptada tanto por el profesor como por su defensa, bajo los términos del artículo 24 del Código Procesal Penal de Santa Fe.
Esta figura permite evitar el juicio si la pena prevista no supera los tres años y es la primera condena del imputado, como fue el caso. El acuerdo fue homologado por el tribunal y establece reglas de conducta y obligaciones por 12 meses.
Reglas de conducta y obligaciones
Durante un año, E.J.R. deberá:
- Firmar mensualmente en la Agencia de Medidas no Privativas de Libertad, para constatar arraigo y permanencia en su domicilio de Venado Tuerto.
- Residir en su domicilio declarado y notificar cualquier cambio inmediatamente.
- Mantener prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, su domicilio, lugar de estudios o de trabajo, así como el de su familia.
- Abstenerse de consumir alcohol en exceso o drogas, y mantener buena conducta.
- Someterse a control pospenitenciario de la Dirección Provincial de Asistencia y Control.
- Quedar inhabilitado para ejercer la docencia por la duración de la medida.
Multas y reparación económica
Como parte del acuerdo, además de las reglas de conducta:
- El docente donará 100.000 pesos al Hogar San José de Venado Tuerto.
- Deberá pagar una multa de 1.200.000 pesos.