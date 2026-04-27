Este viernes por la noche se registró un violento episodio entre dos familias domiciliadas en calle Victoria al 2300 de Casilda.
Un policía de Casilda sufrió fractura de cráneo tras un enfrentamiento entre familias
El hecho ocurrió en un sector de barrio Alberdi en esa localidad del departamento Caseros. Dos personas fueron detenidas. La víctima fue trasladada a un nosocomio rosarino. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.
Dicho enfrentamiento requirió la intervención policial que se extendió por varias horas. Una vez en el lugar, los agentes intentaron mediar para establecer el orden público, dado que había una gran cantidad de personas peleándose en la vía pública y arrojándose todo tipo de elementos.
A raíz de eso, personal policial disuadió la situación utilizando una escopeta con cartuchos anti-tumulto. No obstante, el conflicto se reanudó poco después, lo que obligó a una nueva actuación por parte de los efectivos.
Posteriormente, los agentes lograron aprehender a dos personas. Asimismo, familiares de los detenidos adoptaron una postura hostil, atacando al personal y provocando daños en los patrulleros.
Traslado de urgencia
Durante los incidentes, un oficial sufrió una fractura de cráneo producto de las agresiones y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Carlos de Casilda, donde recibió atención médica. Más tarde, debido a la complejidad que revestía el cuadro tuvo que ser derivado a un centro asistencial de la ciudad de Rosario.
Por último, el conflicto se trasladó a la sede policial, donde familiares de los detenidos se presentaron para exigir la liberación de sus allegados mediante amenazas y actitudes desafiantes hacia el personal de guardia.