Máxima tensión

Un policía de Casilda sufrió fractura de cráneo tras un enfrentamiento entre familias

El hecho ocurrió en un sector de barrio Alberdi en esa localidad del departamento Caseros. Dos personas fueron detenidas. La víctima fue trasladada a un nosocomio rosarino. Interviene el Ministerio Público de la Acusación.