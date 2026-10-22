Un ciudadano peruano con siete condenas judiciales por distintos delitos contra la propiedad fue expulsado de Argentina y recibió una prohibición permanente de reingreso. La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones luego de que el hombre fuera detenido en agosto por un nuevo hecho delictivo.
Expulsaron de Argentina a un ciudadano peruano con siete condenas por robos y hurtos
La medida se tomó tras una nueva detención en agosto, cuando fue descubierto con una herramienta eléctrica que había sustraído. La resolución migratoria también establece que no podrá volver a ingresar al territorio nacional.
El hombre fue identificado como Heric Manuel Arteaga Buleje. Tras la resolución migratoria, fue trasladado por efectivos de la División Unidad Táctica de Intervención en Alcaidías (DUTIA) al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1, donde se le notificó la decisión.
Posteriormente, fuerzas federales lo llevaron al aeropuerto de Ezeiza para concretar su salida del país.
Cómo fue la detención
Arteaga Buleje había sido detenido el 22 de agosto en la calle Perón al 2400, luego de que lo descubrieran robando una herramienta eléctrica tipo rotopercutora.
Según la información difundida, el hombre había ocultado el objeto entre sus ropas. El dueño advirtió lo ocurrido y alertó a la Policía, que intervino y concretó la detención.
Al verificar su identidad y sus antecedentes, las autoridades constataron que registraba varias condenas por hurto y robo, en su mayoría por hechos cometidos en grado de tentativa.
Las condenas que acumuló
Los antecedentes judiciales del hombre incluyen distintas penas de prisión dictadas entre 2017 y 2024.
En abril de 2017 recibió una condena de tres meses de prisión por hurto en grado de tentativa, en calidad de coautor. Un año después, en abril de 2018, fue sentenciado a diez meses de prisión por tentativa de robo, en concurso real con dos hechos de hurto reiterado.
En agosto de 2019 recibió otra pena de tres meses de prisión por hurto, también como coautor.
Nuevas sentencias entre 2020 y 2024
El historial judicial continuó en septiembre de 2020, cuando fue condenado a un mes de prisión por hurto en grado de tentativa.
En noviembre de 2021 recibió una pena de tres meses por dos hechos de hurto simple en concurso real. En septiembre de 2022, en tanto, fue sentenciado a otros dos meses de prisión por hurto en grado de tentativa, en calidad de coautor.
La condena más reciente mencionada en sus antecedentes corresponde a junio de 2024, cuando recibió dos meses de prisión por hurto simple en grado de tentativa.
Además, figura una sentencia de tres meses de prisión por hurto en calidad de coautor, dictada en agosto de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14.
Prohibición de reingreso
La Dirección Nacional de Migraciones dispuso la expulsión de Arteaga Buleje y estableció que no podrá volver a ingresar al país. La decisión se concretó después de la notificación judicial y del traslado realizado por las fuerzas federales.
El procedimiento puso fin a su permanencia en Argentina tras la detención de agosto y la revisión de sus antecedentes penales.