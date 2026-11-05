Conmoción en Tierra del Fuego

Viajó desde Buenos Aires hasta Ushuaia para secuestrar a una nena de 12 años que acosaba por redes sociales

Francisco Ruiz fue arrestado en la puerta del colegio CIEU, imputado por acoso y tentativa de secuestro a una alumna menor de edad. El padre de la víctima ya había advertido a las autoridades sobre el constante acoso virtual. La rápida reacción escolar evitó que se consumara el rapto.