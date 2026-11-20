Al menos 35 estudiantes recibieron asistencia médica este viernes luego de sufrir una intoxicación por gas pimienta en la Escuela Superior Normal N.° 4 Estanislao Zeballos, ubicada en el barrio porteño de Caballito. El episodio ocurrió durante el festejo de fin de curso de quinto año, cuando un grupo de alumnos arrojó el aerosol dentro del establecimiento.
Un festejo de quinto año terminó con 35 alumnos intoxicados con gas pimienta en Caballito
El episodio ocurrió en la Escuela Normal N.° 4, donde la mayoría de los estudiantes debió ser trasladada al patio principal mientras trabajaban los equipos de emergencia.
Cómo ocurrió el episodio
El hecho tuvo lugar en el colegio situado en Rosario al 400, mientras se desarrollaba la celebración de los estudiantes que terminan quinto año.
Tras la dispersión del gas pimienta en el interior del edificio, la mayoría de los jóvenes fue trasladada preventivamente al patio principal para evitar una mayor exposición.
El operativo de asistencia
En el establecimiento trabajaron efectivos de Bomberos, personal de Tránsito y equipos del SAME. Los profesionales de salud atendieron a 33 alumnos en el lugar y trasladaron a otros dos al Hospital Durand para recibir atención médica.
La Unidad de Flagrancia Oeste (UFLA) interviene en la investigación para determinar las circunstancias del incidente. La causa está a cargo del funcionario Li Pera.