Una niña santafesina de cinco años identificada por sus iniciales M.G.S.A., quien era buscada desde hace un año y medio por la Justicia Federal, fue localizada en la ciudad de Barinas, Venezuela.
Hallaron en Venezuela a niña santafesina de cinco años que era buscada desde 2023
La pequeña habría sido trasladada al exterior por su madre sin la autorización paterna. La Justicia Federal coordina junto con Cancillería e Interpol las tareas para su restitución internacional.
La información fue confirmada por la Unidad Fiscal Santa Fe del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo de los fiscales coadyuvantes Natalia Palacín y Juan Claudio Aguirre.
La menor se encontraba junto a su madre, F.A.S., quien es investigada por el presunto delito de sustracción, retención u ocultamiento de un menor de diez años.
Según la hipótesis de la Fiscalía, la mujer habría sacado a la niña del país sin el consentimiento de su padre al menos desde el 23 de agosto de 2023, interrumpiendo todo contacto con él.
Llamado clave
El caso dio un giro fundamental luego de la difusión mediática del expediente. Una persona que solicitó mantener el anonimato aportó datos precisos sobre la ubicación de la madre y la niña.
A partir de esta alerta, la fiscalía canalizó la información a través de Interpol, conectando a las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de Buenos Aires y Caracas.
Las verificaciones policiales en territorio venezolano confirmaron que ambas residían en la provincia de Barinas.
Tras el hallazgo, asumieron intervención la Fiscalía Séptima con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Barinas y representantes del Consejo de Protección local.
De acuerdo con las pruebas reunidas, la fiscalía advirtió que la nena se encontraría en una situación de vulnerabilidad, motivo por el cual se catalogó como prioritario acelerar los pasos legales para su pronto retorno a la Argentina.
El caso
La investigación se inició formalmente el 25 de agosto de 2023 con la denuncia presentada por el padre ante la Comisaría 1ª de la ciudad de Santa Fe.
Inicialmente tramitada en la Justicia provincial, la causa pasó al fuero federal por incompetencia y quedó radicada formalmente en la Unidad Fiscal Santa Fe el 3 de septiembre de 2024.
Actualmente, el proceso avanza en dos frentes coordinados.
La Unidad Fiscal solicitó a Interpol la emisión de una “Notificación Azul” sobre la madre. Esta medida busca monitorear que permanezca en la vivienda informada, verificar la autenticidad de su documentación y asegurar su eventual comparecencia ante el proceso judicial.
Por otra parte, a pedido del abogado del padre, la fiscalía trabaja junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación —a través de la Coordinación de Cooperación Jurídica y Restitución de Niños, Niñas y Adolescentes— para gestionar el trámite de restitución internacional de la menor.