Por segunda vez consecutiva fue suspendida la audiencia prevista en el marco de la investigación por el doble homicidio ocurrido hace ocho meses en barrio Center, en Reconquista. La instancia había sido convocada para que el imputado, Hernán Imhoff (49), prestara declaración de manera presencial ante el juez, pero el traslado desde la Unidad Penitenciaria de Coronda no se concretó.
Crece la polémica por la segunda suspensión de una audiencia clave en la causa por el doble crimen
Por segunda vez consecutiva no pudo realizarse la declaración presencial del único imputado por el femicidio de Carol Mora y el homicidio de Martín Blanco. La defensa cuestionó al Ministerio de Seguridad y las familias reclamaron que el proceso avance.
El metalúrgico está encartado por el femicidio de Carol Mora (21) y el homicidio de Martín Blanco (35), perpetrados a tiros en la vivienda de la cual es propietario ubicada en calle Misiones al 2700, en la zona suroeste de la ciudad, el domingo 19 de octubre de 2025.
Tras la audiencia frustrada de este miércoles, el abogado defensor Marcelo Venetucci cuestionó la actuación del Ministerio de Seguridad de la provincia, al sostener que desobedeció una orden emitida por un juez penal.
"La verdad es que es una situación que nos sorprendió. El propio juez informó en la audiencia que esta misma mañana funcionarios del Ministerio de Seguridad realizaron una presentación. Es decir, el Poder Ejecutivo interviniendo en la dinámica propia de un proceso judicial, y eso nos parece grave", expresó.
El defensor remarcó que el planteo trasciende el caso puntual y afecta principios básicos del proceso penal. "Se trata de una orden dictada por un juez y de una cuestión que tiene que ver con el derecho de defensa que tenemos todos. Toda persona sometida a un proceso penal tiene derecho a ser oída por los magistrados y a declarar junto a sus defensores para ejercer eficazmente su defensa", afirmó.
Venetucci sostuvo que, por segunda vez en apenas dos días, el Servicio Penitenciario provincial “se negó nuevamente a conducir al señor Imhoff hasta estos tribunales para que pueda ejercer su derecho a ser oído”, manifestó.
Coincidencia
"Se dio una cuestión muy curiosa: todas las partes coincidimos en el planteo. El fiscal entendió las razones, la querella también comprendió que aquí están involucradas garantías constitucionales y cuestiones institucionales muy serias. No podemos permitir que un poder intervenga sobre otro", señaló. Más allá de las posiciones procesales, todas las partes coincidieron en calificar a la situación como preocupante.
Consultado sobre el recurso presentado por el Ministerio de Seguridad, que argumentó que la decisión judicial le ocasiona un "gravamen irreparable" a la provincia, Venetucci puso en duda ese fundamento. "Para poder apelar una resolución judicial debe existir un gravamen irreparable, es decir, una afectación de un derecho que no pueda repararse después. Me pregunto cuál sería ese gravamen para la provincia. ¿Trasladar un imputado desde Coronda hasta Reconquista para que declare?", cuestionó.
Compás de espera
Finalmente, el defensor explicó que ahora aguardarán la resolución del juez interviniente, Gonzalo Basualdo, respecto del recurso presentado por el Ministerio de Seguridad y de los pasos procesales a seguir.
"Entendemos que ahora debemos esperar la decisión del magistrado sobre este recurso y sobre cómo podrá garantizarse la declaración del imputado. Mi defendido claramente quiere declarar en presencia del juez, y esta defensa considera que así debe ser y que no puede ser de otra manera", concluyó.
Apelación
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe presentó un recurso de apelación contra la resolución del juez penal que había ordenado el traslado presencial de Hernán Imhoff a los Tribunales de Reconquista para prestar declaración en la causa por el femicidio y el homicidio ocurrido hace ocho meses en el barrio Center.
En el escrito firmado, los abogados José Manuel De Olazábal. funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad, y Lucía Masneri Calderari, secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad, sostuvieron que la comparecencia mediante videoconferencia constituye la modalidad ordinaria prevista por la Ley Provincial N.º 14.243 y que la presencialidad física sólo corresponde en situaciones excepcionales debidamente fundamentadas.
Entre sus argumentos, afirmaron que la participación remota del imputado no vulnera el derecho de defensa ni las garantías del debido proceso. "La comparecencia mediante videoconferencia constituye la modalidad ordinaria prevista por la ley, sin que ello implique menoscabo alguno de las garantías del debido proceso ni del ejercicio efectivo del derecho de defensa".
Asimismo, remarcaron que el imputado continúa presente y activo en el proceso, aunque participe de manera virtual, pudiendo brindar su versión de los hechos, interactuar con sus defensores y ejercer plenamente su defensa material.
Excepciones puntuales
En el recurso se reconoció que la ley permite apartarse de la regla general cuando existan circunstancias excepcionales y una resolución judicial debidamente fundada. Como ejemplos se mencionó la recepción de testimonios irreproducibles, declaraciones de arrepentidos, testigos de identidad reservada o situaciones donde estén comprometidos directamente los derechos de las víctimas o la preservación de la prueba. Fuera de esos casos, entiende que debe prevalecer la participación virtual.
Además de solicitar que se deje sin efecto la orden de traslado presencial, los representantes ministeriales efectuaron reserva para interponer un recurso de inconstitucionalidad provincial y, eventualmente, un recurso extraordinario federal, al considerar que podrían verse comprometidos principios como la división de poderes y el deber de fundamentación de las decisiones judiciales.
Como corolario, De Olazábal y Masneri solicitaron que se conceda la apelación con efecto suspensivo y que quede sin efecto la resolución del juez que había ordenado trasladar personalmente a Imhoff desde la Unidad Penitenciaria de Coronda hasta Reconquista, bajo apercibimiento de incumplimiento de mandato judicial para el Servicio Penitenciario.
Paralelamente, reprobaron el pedido judicial, dado que “provoca un gravamen irreparable en el funcionamiento de las políticas de seguridad provinciales”. Por el momento, la declaración de Imhoff quedó en suspenso.
"Queremos justicia”
Familiares de Martín Blanco y Carol Mora expresaron su indignación luego de que, por segunda vez se suspendiera la audiencia en la que el imputado Hernán Imhoff tenía previsto declarar de manera presencial.
A la salida de los Tribunales, Paola Blanco, hermana de Martín Blanco, indicó que la familia atraviesa una situación de permanente revictimización y reclamó que el proceso avance para llegar cuanto antes al juicio.
"Nosotros estamos acá en calidad de víctimas. Es un caso gravísimo. Una persona decidió quitarle la vida a mi hermano y a Carol. Hace ocho meses que estamos sufriendo todo esto, viviendo un doble duelo. Ni siquiera podemos hacer el duelo por nuestros familiares porque seguimos esperando que se haga el juicio", expresó.
"Hace más de diez días nos avisaron que el imputado quería declarar. Vinimos el lunes y nos comunicaron que se suspendía porque el Servicio Penitenciario no lo trasladó. Hoy volvimos y nos encontramos con la misma situación. Realmente es muy doloroso porque uno revive una y otra vez todo lo que pasó", afirmó.
Dolor
La mujer sostuvo que el único objetivo de la familia es que el proceso judicial llegue a su fin. "Queremos darle un cierre a esta historia. Queremos que se termine y que este hombre sea juzgado con la condena que creemos que merece, que es prisión perpetua. Nadie nos va a devolver a Martín ni a Carol, ese dolor va a seguir con nosotros, pero por lo menos sentir que se hace justicia."
"Tenemos la esperanza de que diga la verdad, que también esté cansado del proceso y reconozca su responsabilidad. A mi hermano lo encontraron muerto en el living de su casa y a Carol la llevó en su auto y la abandonó en un campo. Queremos que se haga el juicio y que sea condenado con todo el peso de la ley”, aseguro respecto de la declaración del imputado.
Otro de los familiares señaló que para ellos la modalidad de la declaración resulta secundaria frente a la necesidad de avanzar con la causa. "A nosotros no nos cambia nada si declara presencial o por Zoom. Lo que queremos es que esto avance."
"El lunes el Servicio Penitenciario desobedeció el pedido de un magistrado. Hoy nos encontramos con que el Ministerio de Seguridad volvió a rechazar el traslado. Ya hay un manoseo que extiende nuestro dolor y la incertidumbre."
Reiteración
Los familiares consideraron que la reiteración de las suspensiones constituye una nueva revictimización. "Es volver a revictimizarnos. No entiendo si la provincia de Santa Fe no le está dando la importancia que merece este caso. Estamos hablando de un doble homicidio y también de un femicidio, porque Carol era la expareja del imputado."
"Reconquista siempre fue una ciudad tranquila. Esto antes lo veíamos por televisión, en Buenos Aires, Rosario o Córdoba. Hoy nos toca vivirlo acá y necesitamos que la Justicia actúe para que hechos como este no vuelvan a repetirse”, refirió.