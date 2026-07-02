En Reconquista

Crece la polémica por la segunda suspensión de una audiencia clave en la causa por el doble crimen

Por segunda vez consecutiva no pudo realizarse la declaración presencial del único imputado por el femicidio de Carol Mora y el homicidio de Martín Blanco. La defensa cuestionó al Ministerio de Seguridad y las familias reclamaron que el proceso avance.