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Mató a su novio a puñaladas y se escapó: sus hijos la entregaron

Emiliano Ezequiel Ríos, de 36 años, fue asesinado por su pareja. Sufrió múltiples heridas de arma blanca en la espalda y el pecho. La causa quedó a cargo de la fiscal Carla Irene Furingo, de la Unidad Funcional N° 1 de la jurisdicción, con la carátula provisoria de “homicidio agravado por el vínculo”.