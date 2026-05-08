Santa Fe

Horror en barrio Sur: maniataron a un joven durante un robo dentro de su propia casa

Un delincuente ingresó de madrugada a una vivienda de Jujuy al 3400, amenazó con un cuchillo al hijo del propietario y permaneció más de veinte minutos dentro del inmueble. Fuertes quejas de los vecinos por la ausencia de patrullaje policial.