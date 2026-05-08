La inseguridad volvió a instalar preocupación entre los vecinos de barrio Sur tras un violento episodio ocurrido durante la madrugada del jueves en una vivienda ubicada sobre calle Jujuy al 3400, donde un delincuente ingresó a una casa, redujo a un joven de 21 años y permaneció más de veinte minutos dentro del inmueble.
Horror en barrio Sur: maniataron a un joven durante un robo dentro de su propia casa
Un delincuente ingresó de madrugada a una vivienda de Jujuy al 3400, amenazó con un cuchillo al hijo del propietario y permaneció más de veinte minutos dentro del inmueble. Fuertes quejas de los vecinos por la ausencia de patrullaje policial.
La causa fue caratulada provisoriamente como “Violación de domicilio, robo y privación ilegítima de la libertad” y es investigada por personal policial de la Unidad Regional I.
Ladrón filmado
Según consta en la denuncia radicada por la víctima, un hombre de 57 años, el hecho comenzó cerca de las 4.48 cuando escuchó ruidos extraños dentro de la propiedad. Más tarde, al revisar las cámaras de vigilancia del domicilio, constató que un sujeto había ingresado a la vivienda y recorría distintos ambientes en busca de objetos de valor.
Las imágenes muestran al intruso desplazándose con tranquilidad por el inmueble hasta dirigirse al sector donde estaban las llaves. Luego bajó hacia una habitación de planta baja donde dormía el hijo del dueño de casa.
Amenazado y maniatado
Siempre de acuerdo al relato aportado a los investigadores, el delincuente amenazó al joven con un cuchillo, lo redujo y lo ató utilizando cordones de zapatillas para impedir que pudiera escapar o pedir ayuda.
Con la víctima inmovilizada, el ladrón continuó revisando la vivienda y finalmente sustrajo dos teléfonos celulares, además de una notebook y prendas de vestir, perfumes y otros elementos que aún no habían podido ser precisados al momento de la denuncia.
El asaltante permaneció dentro de la casa hasta aproximadamente las 5.10. Recién cuando escuchó que el delincuente se retiraba, el joven comenzó a gritar para pedir auxilio.
Uno de los aspectos que más indignación generó entre los vecinos fue que, mientras el delincuente todavía estaba dentro de la vivienda, un móvil policial había llegado al sector alertado por llamados al 911, aunque tras no detectar movimientos extraños terminó retirándose del lugar.
Vecinos de la cuadra aportaron registros de cámaras de seguridad donde se observa al sospechoso merodeando previamente otras viviendas de la zona antes de ingresar a la propiedad atacada.
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en grupos vecinales de WhatsApp, donde además se difundió un video captado dentro de la vivienda durante el robo y un flyer con el rostro del presunto autor, alertando sobre su presencia en barrio Sur.
Quejas de vecinos
En paralelo, el episodio reavivó fuertes reclamos por la falta de presencia policial nocturna.
“Acá a la noche la policía olvidate, no anda”, sostuvo una comerciante y vecina del sector, en diálogo con este medio. La mujer describió un escenario de delitos reiterados y vigilancia constante por parte de personas que recorren las calles “pispiando” movimientos y oportunidades para cometer robos.
Según contó, en las últimas semanas se multiplicaron los robos de cañerías de bronce en gabinetes de gas domiciliarios. “Ya no quedó ninguno por robar”, lamentó. Muchos frentistas debieron rehacer instalaciones completas y colocar rejas de protección para evitar nuevos ataques.
La vecina también advirtió sobre robos callejeros y arrebatos. “Pasan varias veces en bicicleta mirando. Si te ven distraído con el celular, te lo arrebatan”, explicó.
Mientras tanto, los investigadores analizan las filmaciones obtenidas tanto del domicilio atacado como de cámaras particulares de la zona, con el objetivo de identificar al autor del hecho.