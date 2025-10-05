De la fiesta al espanto

Horror en barrio Guadalupe: un detenido por abuso sexual tras una noche de boliche

El hecho ocurrió en J. P. López al 900 cuando la víctima regresó de una salida nocturna. Policías acudieron a la vivienda por un supuesto robo y se encontraron con una denuncia aún más grave. La fiscal Escobar Cello ordenó la detención de un hombre de 32 años tras el ataque a una joven.