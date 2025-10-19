Horror y locura en Laguna Paiva: ahorcó a su perro pitbull y lo enterró en un patio; fue detenido
Un hombre de 50 años fue detenido tras un brutal episodio de maltrato animal ocurrido en Laguna Paiva. Vecinos denunciaron que ahorcó a su perro con un lazo, lo mató y lo enterró en su casa. La policía allanó el domicilio, rescató otros animales y secuestró un arma de fuego.
El hecho causó conmoción entre los vecinos de Laguna Paiva.
Agentes de la Comisaría 13° de Laguna Paiva intervinieron en un aberrante caso de maltrato animal, ocurrido en una vivienda de calle Florencio Sánchez al 2200. Según el acta policial, el procedimiento se originó el jueves cuando un hombre se presentó en la seccional para alertar que su vecino, M. L. (50), había ahorcado a su perro raza pitbull y luego enterrado el cuerpo en el fondo de su casa.
El denunciante incluso aportó registros fílmicos del cruel hecho, lo que desató la inmediata intervención policial y de la Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Nuzzo.
“Sí, lo maté porque era agresivo”
Cuando los efectivos llegaron al domicilio, el acusado se encontraba en el techo de su casa, con el torso descubierto, en evidente estado de alteración. Según se supo, el hombre reconoció espontáneamente haber ahorcado al animal alegando que “era agresivo”. También manifestó tener otros nueve perros, un caballo, cinco gallinas y un gallo.
El acusado dijo que mató al perro porque era agresivo.
El personal actuante advirtió que el sujeto presentaba facultades psiquiátricas alteradas y actitud exaltada, por lo que se dio aviso al ETAF y a la Brigada Ecológica para evaluar la situación.
Allanamiento y hallazgo del cuerpo
Dos días después, el sábado, la Fiscal Nuzzo ordenó un allanamiento en el mismo domicilio, medida que fue otorgada por la jueza Labanca y supervisada por el comisario supervisor, de la 5ª Zona de Inspección.
Durante el operativo —que contó con apoyo del grupo de irrupción de la CGI (Cuerpo Guardia de Infantería) y personal de la Brigada Ecológica con veterinario policial— los uniformados detuvieron al implicado y desenterraron el cadáver del pitbull, que aún tenía un lazo alrededor del cuello.
El veterinario constató la muerte por asfixia, mientras se realizó una inspección del resto de los animales, que quedaron bajo resguardo. En el allanamiento también se procedió al secuestro de una escopeta calibre 16, junto a siete cartuchos intactos y el lazo utilizado en el ahorcamiento.
Por disposición judicial, los otros animales fueron entregados a familiares del detenido y a la Sección Caballería para el cuidado del equino. El acusado fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se evalúa además la intervención de agentes de Salud.
La causa: “Maltrato animal”
El caso fue caratulado como “Maltrato animal”, conforme a la Ley Nacional 14.346, que sanciona con prisión de 15 días a un año a quien inflija torturas o actos de crueldad hacia los animales.
El maltrato animal está penado por ley.
El hecho generó una ola de indignación en Laguna Paiva, donde vecinos reclamaron justicia y mayor intervención ante este tipo de conductas violentas.
Vecinos del sector describieron lo ocurrido como “una escena de horror”. “Lo vimos con nuestros propios ojos, no podíamos creerlo. Llamamos a la policía enseguida”, contó una mujer del barrio, aún conmocionada.
Las imágenes del ataque circularon rápidamente por redes sociales, avivando el repudio generalizado.
