Maltrato animal

Horror y locura en Laguna Paiva: ahorcó a su perro pitbull y lo enterró en un patio; fue detenido

Un hombre de 50 años fue detenido tras un brutal episodio de maltrato animal ocurrido en Laguna Paiva. Vecinos denunciaron que ahorcó a su perro con un lazo, lo mató y lo enterró en su casa. La policía allanó el domicilio, rescató otros animales y secuestró un arma de fuego.