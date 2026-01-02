Doble crimen en el río Coronda

Identificaron a las víctimas y denuncian que la escena fue montada para encubrir los asesinatos

Se trata de José Oscar Cabrera (30) y Martín Félix Cabrera (31), primos entre sí. Salieron a pescar y cazar carpinchos y aparecieron muertos dentro de una canoa. Familiares sostienen que hubo un montaje para simular abigeato y apunta a un sospechoso con antecedentes por hechos similares.