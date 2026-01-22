Impactante incendio en una metalúrgica de barrio Candioti; por suerte no hubo heridos

Un principio de incendio encendió las alarmas en plena noche del miércoles en una metalúrgica ubicada en barrio Candioti. El foco ígneo se originó en una batea con aceite especial utilizada para el templado de piezas metálicas y demandó la rápida intervención de los bomberos. No hubo personas heridas.
El episodio se registró a las 22.49 del miércoles, cuando una llamada alertó a la central de emergencias sobre un incendio en un galpón emplazado en inmediaciones de Sarmiento y avenida Alem. De inmediato, personal del Cuartel Santa Fe de los Bomberos Zapadores se dirigió al lugar.
Al arribar a calle Sarmiento, a la altura catastral del 2700, los efectivos constataron que dentro del establecimiento metalúrgico se desarrollaba un proceso combustivo sobre una batea que contenía aceite especial para rodamiento y tratamiento térmico de piezas.
Fuego dentro del galpón
Las llamas se concentraban en el interior del galpón, lo que obligó a un rápido despliegue del personal actuante. Según el informe oficial, el fuego se encontraba localizado, aunque con riesgo de propagación debido a la presencia de material inflamable y elementos eléctricos.
Para controlar la situación, los bomberos emplearon tres extintores de cinco kilos, un extintor triclase de diez kilos y dos líneas devanaderas del móvil concurrente, con las que se realizó tanto la sofocación como el enfriamiento de la batea hasta lograr la extinción total del incendio.
Daños materiales
Una vez controlado el foco ígneo, se iniciaron tareas investigativas para determinar las causas del siniestro. Las afectaciones fueron exclusivamente materiales: el cableado del tablero eléctrico resultó totalmente dañado, al igual que varias ventanas de vidrio.
Además, se registraron daños parciales en un mesón de trabajo de madera y herramientas manuales, junto con un marcado ahumamiento y hollinamiento de todo el ambiente de trabajo.
En el lugar también se hizo presente personal policial, entre ellos efectivos de la Brigada Motorizada, quienes colaboraron con el ordenamiento del sector mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.
El fuego se inició en una batea con aceite especial. Foto: Gentileza
Finalizadas las labores, el personal de bomberos se replegó al cuartel cerca de las 0.35 del jueves, sin que se registraran otras novedades. El incendio quedó completamente sofocado y no se reportaron heridos.