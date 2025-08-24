Incendio: una abuela y su nieto fueron rescatados entre las llamas

La tarde del sábado estuvo marcada por la tragedia y la desesperación en barrio Santa Marta, cuando un feroz incendio se desató dentro de una vivienda ubicada en calle Neuquén al 6300. Las llamas sorprendieron a los ocupantes y dos personas debieron ser rescatadas de entre el humo y el fuego por personal de Bomberos Zapadores del Cuartel Zona Norte.
El aviso ingresó a las 16.11 y en pocos minutos una dotación de los bomberos llegó al lugar. El fuego se había originado en un dormitorio de la vivienda, propagándose rápidamente a muebles, ropas y cielorraso. Las llamas y la densa humareda invadieron todo el sector, dejando atrapados a dos moradores.
En una de las habitaciones contiguas, donde la visibilidad era cero por el humo, los bomberos hallaron a una mujer, mayor de edad, desplomada en el suelo. A pocos metros de ella, su nieto permanecía aún de pie, pero con quemaduras visibles en cabeza y manos. Ambos fueron extraídos de urgencia.
El recalentamiento de telas y mantas en una cama debido a la radiación directa de una estufa, provocó el siniestro. Crédito: Archivo.
A la mujer se le practicaron maniobras de RCP hasta la llegada de una unidad del Sies 107, que luego la trasladó al hospital Iturraspe en estado delicado. Su nieto también fue derivado al mismo nosocomio, tras recibir las primeras curaciones en el lugar.
En cuanto a los daños materiales, el fuego consumió una cama, un sillón, un ropero con prendas, además de provocar la caída de revoque y la destrucción parcial del cielorraso. Personal de la EPE debió cortar el suministro eléctrico para garantizar la seguridad de los rescatistas.
En el sitio se hicieron presentes familiares de las víctimas, entre ellos la hija de la mujer siniestrada, visiblemente conmovida por la situación. También se desplegó un fuerte operativo con presencia de policía, inspectores superiores, médicos, enfermeros y técnicos.
Según las pericias, la causa del incendio habría sido un hecho accidental: el recalentamiento de telas y mantas en una cama debido a la radiación directa de una estufa a cuarzo ubicada junto a ella. El operativo culminó pasadas las 19, tras más de tres horas de arduas tareas.
