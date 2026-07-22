El incendio de un automóvil movilizó durante la madrugada de este miércoles a personal de la Dirección General de Bomberos de Santa Fe. El hecho ocurrió alrededor de la 1.15 sobre avenida Ángel Peñaloza, a unos 50 metros al norte de la intersección con Santiago Derqui, donde un vehículo quedó envuelto en llamas.
Un auto fue consumido por un incendio durante la madrugada en avenida Peñaloza
Un Fiat Palio se incendió por completo en avenida Ángel Peñaloza, al norte de la intersección con Derqui. Bomberos lograron extinguir el fuego y no hubo heridos.
Al llegar al lugar, los efectivos del Cuartel Santa Fe observaron que el fuego se desarrollaba sobre un automóvil Fiat Palio blanco, de cinco puertas, impulsado a nafta y GNC. El rodado se encontraba detenido junto al cantero central de la avenida, orientado en sentido sur-norte.
Daños totales
De acuerdo con el informe oficial, los bomberos iniciaron de inmediato las tareas de extinción utilizando una línea de manguera de una pulgada conectada a la unidad de combate 500. Gracias a la intervención del personal, las llamas fueron controladas y finalmente sofocadas.
Sin embargo, el incendio provocó daños de consideración. Las afectaciones fueron totales sobre el vehículo, alcanzando el habitáculo de conducción y el compartimiento del motor. Además, se registró la rotura del parabrisas y el ampollamiento de la pintura en toda la carrocería como consecuencia de las altas temperaturas.
El operativo demandó cerca de una hora de trabajo y concluyó alrededor de las 2.10, momento en que la dotación regresó al cuartel tras asegurar que no existieran riesgos de una reactivación del foco ígneo.
Intervención policial
En el lugar también trabajó personal del Comando Radioeléctrico, a bordo del móvil 11328, que colaboró con el procedimiento y ordenó la circulación vehicular mientras se desarrollaban las tareas de los bomberos.
El conductor del automóvil, un hombre de 37 años identificado por sus iniciales A.I.M., se encontraba presente durante el operativo. Según la información suministrada por las autoridades, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.
Por el momento, el parte difundido por la Dirección General de Bomberos no precisa las causas que originaron el incendio. El vehículo quedó completamente inutilizado debido a la magnitud de los daños ocasionados por las llamas.
Las actuaciones quedaron a cargo del personal interviniente, mientras se aguarda el avance de las pericias correspondientes para determinar el origen del fuego que destruyó el automóvil durante la madrugada en uno de los principales corredores del norte de la ciudad de Santa Fe.