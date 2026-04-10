Reclamo vecinal en Santa Fe

Inseguridad en Lamadrid y Alfonso Durán: vecinos denuncian robos y falta de monitoreo

Un intento de robo a un joven de 22 años el miércoles por la noche reactivó el pedido de seguridad. Comerciantes señalan la presencia de cámaras en la esquina pero afirman desconocer quién realiza el control de las imágenes.