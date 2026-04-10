La intersección de Lamadrid y Alfonso Durán, en el oeste de la ciudad de Santa Fe, registró un nuevo hecho de violencia el miércoles a las 23 horas. Según el informe policial, un joven de 22 años resultó herido durante un intento de robo. El suceso motivó el reclamo de comerciantes y vecinos.
Inseguridad en Lamadrid y Alfonso Durán: vecinos denuncian robos y falta de monitoreo
Un intento de robo a un joven de 22 años el miércoles por la noche reactivó el pedido de seguridad. Comerciantes señalan la presencia de cámaras en la esquina pero afirman desconocer quién realiza el control de las imágenes.
Los testimonios recogidos en el lugar indicaron a CyD Litoral que la actividad delictiva es frecuente bajo la modalidad de arrebatos y la presencia de "mecheras" en los locales. Propietarios de comercios de la zona informaron haber registrado tiroteos dentro de sus establecimientos y detenciones de personas tras denuncias por intentos de hurto.
Cámaras y monitoreo
En la esquina se encuentra instalada una cámara de videovigilancia, pero según los vecinos, la presencia de este dispositivo no se traduce en una respuesta preventiva ante los incidentes nocturnos. Cada mañana, los comerciantes reportan el hallazgo de restos de consumo de sustancias y vidrios rotos en las veredas, producto de la permanencia de grupos de personas durante la madrugada.
En cuanto a la infraestructura de seguridad, señalaron que el sistema de iluminación LED de la Municipalidad funciona correctamente, por lo que la visibilidad de la esquina se encuentra garantizada para el registro de imágenes.
Tránsito y señalización
El reclamo también incluyó la situación del tránsito en el sector. Vecinos recordaron que en esa intersección funcionaba anteriormente un semáforo, el cual fue trasladado a calle Mendoza. Desde ese cambio, se reportan altas velocidades y maniobras de conducción que derivan en accidentes de tránsito recurrentes, sumándose a la problemática de la seguridad ciudadana en el área.