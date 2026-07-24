Una importante cantidad de cocaína (388,5 kilogramos) fue secuestrada por Gendarmería Nacional entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, en el departamento santafesino Castellanos.
Interceptaron dos camiones cisterna bolivianos que transportaban casi 400 kilos de cocaína
El operativo fue realizado por Gendarmería Nacional, en jurisdicción de la localidad de Susana. Los conductores y una mujer que acompañaba a uno de ellos fueron aprehendidos.
Según pudo saberse, los uniformados habían instalado un puesto de control vehícular preventivo a la altura del kilómetro 210 de la ruta nacional 34, en jurisdicción de la localidad de Susana.
Eran aproximadamente las 22 cuando, luego de fiscalizar varios vehículos, los gendarmes hicieron detener un vehículo de transporte de cargas peligrosas, un camión cisterna de bandera boliviana, marca Volvo y de color rojo.
Este rodado había partido de Bolivia y habría tenido como destino la ciudad bonaerense de Campana.
Las primeras versiones indican que uno de los efectivos percibió un fuerte olor a combustible adentro de la cabina, al acercarse para solicitar la documentación correspondiente al chofer.
A simple vista
En ese momento, sobre la cama de la parte trasera del habitáculo pudo observar cinco mochilas de color “mimetizado”.
Al ser consultado, el conductor dijo en un primer momento que llevaba adentro ropa sucia, pero inmediatamente después y para sorpresa del uniformado reconoció que en realidad las mochilas estaban cargadas con “cosas prohibidas”.
El camionero respondía con evasivas a la hora de identificarse, por lo que los gendarmes se comunicaron con el fiscal Federico Grim, de la Fiscalía Federal Centralizada de Rafaela.
Mientras los uniformados esperaban la orden de requisa necesaria para examinar las mochilas, el chofer volvió a sorprenderlos al avisar que junto con él y en la misma dirección circulaba otro camión similar. “Lleva lo mismo que yo”, dijo.
Una patrulla de Gendarmería rápidamente salió en busca de ese otro rodado y lo interceptó unos diez kilómetros al sur. Luego, obligó al chofer a regresar al punto del operativo.
"Panes"
Al requisar el primer camión, los uniformados hallaron cinco mochilas en el habitáculo y otras cinco adentro de la cisterna.
Adentro tenían 228 “panes” de cocaína, que arrojaron un peso total de 239 kilogramos.
En el segundo rodado, en el interior de la cisterna, se hallaron otras seis mochilas con 142 “ladrillos” similares a los anteriores con la misma sustancia que pesaron 149,5 kilogramos.
Los gendarmes aprehendieron a los choferes y a una mujer que acompañaba al conductor del segundo camión, todos ellos domiciliados en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.
Además, incautaron tres teléfonos celulares y una tablet, entre otros elementos de interés para la causa.
La investigación continúa en las oficinas de la Fiscalía Federal santafesina a cargo del doctor Jorge Gustavo Onel, que -entre otras medidas- comunicó la noticia al consulado boliviano.