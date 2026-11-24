La Justicia de la provincia de Córdoba investiga un posible ataque homofóbico ocurrido el domingo pasado por la madrugada y por el hecho un joven fue detenido y ocho adolescentes serán imputados en la causa.
Investigan un ataque homofóbico en Córdoba: hay un joven detenido y ocho adolescentes imputados
La agresión ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando un hombre de 32 años intentó separar una pelea en la vía pública y fue insultado y golpeado junto a su pareja. La Policía identificó a los responsables a partir de videos difundidos en redes sociales.
El hecho tuvo lugar en Despeñaderos, sobre la avenida San Martín, donde Nicolás Maldonado, de 32 años, denunció haber sido atacado junto con su pareja por un grupo de chicos.
De acuerdo a su relato, los jóvenes protagonizaban una pelea por lo que decidió separarlos, momento en el que comenzaron a insultarlo por su orientación sexual y a golpearlo.
El testimonio de la víctima
“Me contesta la misma chica por la que yo estaba queriendo intervenir diciéndome ‘qué mierda me meto yo’. Le dije que me estaba por meter para saber qué le había dicho, nada más”, contó Maldonado en diálogo con el medio El DoceTv.
Acto seguido, comenzó la agresión: “Me dice ‘vos callate la boca, viejo’ y me empieza a decir ‘puto’, ‘maricón’. Ahí se me asoma un chico por atrás, me pega una trompada. Yo reacciono y le pegué, ahí se me vino la multitud”.
El ataque quedó registrado por testigos y publicado luego en redes sociales, lo que permitió a la Policía identificar a los implicados, entre ellos menores.
A partir de tareas investigativas, efectivos de la Departamental Santa María detuvieron a un joven de 18 años, señalado como supuesto autor del delito de lesiones leves doblemente calificadas.
Asimismo, el parte policial indica que ocho adolescentes de entre 14 y 15 años fueron citados y serán imputados en la misma causa.
El repudio del municipio
La Municipalidad de Despeñaderos se hizo eco de la agresión y emitió un comunicado: “Repudiamos todo acto de violencia y discriminación”.
“En la madrugada del domingo un vecino fue atacado con golpes e insultos por un grupo de jóvenes. Como comunidad no debemos, ni podemos, mirar para otro lado. Expresamos nuestro más enérgico repudio a estos hechos; ningún acto violento, de odio o discriminación tiene lugar en nuestra localidad”, continúa.
“Reafirmando nuestro compromiso con la construcción de una comunidad basada en el respeto, la tolerancia y el pleno ejercicio de los derechos de cada uno de los integrantes de la familia de Despeñaderos, los equipos técnicos del municipio están acompañando a la familia y colaborando estrechamente con las autoridades judiciales y policiales que están trabajando en la investigación”, suma.
“Queremos hacer un llamado a todas las familias de Despeñaderos para que, a través de la reflexión, en cada uno de nuestros hogares destaquemos la importancia de la convivencia en comunidad, repudiando todo acto de violencia y discriminación que nos aleja de los valores de vida en comunidad”, concluye.