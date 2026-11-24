Violencia

Investigan un ataque homofóbico en Córdoba: hay un joven detenido y ocho adolescentes imputados

La agresión ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando un hombre de 32 años intentó separar una pelea en la vía pública y fue insultado y golpeado junto a su pareja. La Policía identificó a los responsables a partir de videos difundidos en redes sociales.