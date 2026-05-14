Una profunda conmoción atraviesa por estas horas a barrio Santa Rosa de Lima, donde este jueves se investigaba la muerte de un hombre ocurrida en una vivienda de calle Padre Quiroga al 1900. Mientras el cuerpo permanecía aún dentro del inmueble varias horas después del fallecimiento, familiares reclamaban la urgente intervención de las autoridades judiciales y forenses.
Investigan una muerte rodeada de denuncias de violencia familiar en Santa Fe
Un hombre de mediana edad fue hallado sin vida en una vivienda de Padre Quiroga al 1900. Su hija denunció presuntos maltratos y pidió que se investigue un posible crimen.
El caso tomó un giro de extrema sensibilidad luego de que una hija de la víctima rechazara públicamente la hipótesis inicial de una muerte súbita y denunciara presuntos episodios reiterados de violencia y maltrato sufridos por su padre en el ámbito familiar.
“Mi papá tenía miedo”, aseguró la hija
En declaraciones realizadas frente a la vivienda donde ocurrió el hecho, la mujer sostuvo que su padre venía atravesando una situación de violencia física y psicológica desde hacía tiempo.
“Mi papá no murió por una muerte súbita”, afirmó con visible conmoción. Según relató, vecinos del sector y allegados habrían sido testigos de agresiones que —siempre de acuerdo a su versión— ocurrían durante la madrugada dentro de la vivienda.
La denunciante señaló además que la víctima le había manifestado temor hacia algunas personas de su entorno cercano y que incluso le habría pedido ayuda horas antes de morir. “Me entregó el documento y me pidió que denunciara”, sostuvo
Durante su relato, la mujer apuntó directamente contra familiares del fallecido, a quienes acusó de maltratarlo físicamente y quitarle dinero cada vez que cobraba sus haberes.
Reclamos por la demora del procedimiento
Otro de los puntos de tensión estuvo dado por la permanencia del cuerpo dentro del inmueble varias horas después del deceso. Según indicó la hija del hombre, desde la medianoche aguardaban la llegada de las autoridades correspondientes para el traslado y las pericias de rigor.
“Todavía está el cuerpo acá adentro”, repetía la mujer mientras reclamaba la presencia de personal judicial y forense.
En paralelo, cuestionó el accionar policial y pidió que se investigue en profundidad el contexto previo a la muerte. “Quiero justicia”, expresó.
Hasta el momento, no trascendió oficialmente el resultado preliminar de las actuaciones médicas ni judiciales, mientras se aguardaba la intervención de los organismos competentes para determinar las causas del fallecimiento.
Fuentes consultadas indicaron que la investigación quedó en etapa inicial y que será clave el resultado de la eventual autopsia para establecer si existieron lesiones compatibles con algún tipo de agresión previa.