Un adolescente de 16 años que estaba internado desde hacía poco más de dos semanas en el hospital de emergencias Clemente Álvarez, falleció durante la madrugada de este lunes 3 de agosto. Había sido herido de bala durante un ataque a tiros registrado en un asentamiento de barrio Ludueña, al noroeste de Rosario, en la noche del 17 de julio.
Rosario: murió un joven tras agonizar 2 semanas en el hospital de emergencias
La víctima tenía 16 años. Había sido baleado durante un tiroteo registrado en un asentamiento de barrio Ludueña, al noroeste de la ciudad.
La víctima, identificada como Jonás V., de 16 años, había recibido dos impactos de bala, uno en el tórax y el otro en la zona lumbar izquierda, mientras estaba en una precaria vivienda ubicada sobre calle Teniente Agneta, entre Tupac Amaru y Casilda, a metros de las vías del ferrocarril Mitre.
Según indicaron en su momento voceros policiales, los autores de la balacera habían sido varios jóvenes que llegaron hasta la zona con sus siluetas cubiertas con capuchas y gorras, caminando por las vías. Y al estar frente a la vivienda, comenzaron a disparar contra la casa, edificada con bloques y chapas.
A raíz del ataque, tres personas resultaron heridas: Jonás fue trasladado al hospital de emergencias en un auto por un vecino. Las otras dos heridas fueron Cintia A., de 42 años, quien fue llevada en otro auto hasta el policlínico San Martín, donde fue atendida por heridas de bala en el tórax y el tobillo izquierdo; y Belén C., de 16 años, embarazada de cinco meses, que fue herida en una pierna, y terminó siendo atendida en el hospital Centenario.