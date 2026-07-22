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Ejecutaron de un tiro en la espalda a un joven en barrio Centenario

Tiene 29 años y fue atacado cerca del mediodía de este miércoles. Falleció poco después en el Hospital Cullen, donde los médicos trataron en vano de salvar su vida.

El joven fue hallado en un auto tras un supuesto accidente vial en barrio Centenario. Fue trasladado al Cullen, pero los médicos no lograron salvarlo.El joven fue hallado en un auto tras un supuesto accidente vial en barrio Centenario. Fue trasladado al Cullen, pero los médicos no lograron salvarlo.
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Un joven de 29 años que sería oriundo de la ciudad de Santo Tomé fue asesinado este miércoles en el extremo sur de la capital de Santa Fe.

El crimen ocurrió en la vía pública, en barrio Centenario, más precisamente en inmediaciones del cruce de calles Vera Mujica y Mariano Cabal.

La víctima habría sido atacada cuando se encontraba adentro del habitáculo de un automóvil. Luego, fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen por una vecina en su auto.

hospital cullenA pesar de los esfuerzos médicos en el Cullen, el joven murió tras recibir un disparo en la espalda en un confuso episodio en el sur de Santa Fe.

Rápidamente, el muchacho herido fue llevado al Shockroom, donde constataron que un proyectil de arma de fuego había impactado en su zona lumbar.

Los médicos se esforzaron para estabilizar su cuadro, pero la bala había ocasionado daños irreversibles en órganos vitales.

Minutos más tarde se informó sobre su fallecimiento.

Un llamado a la Central de Emergencias 911 señalaba que momentos antes se había producido en el lugar un accidente de tránsito entre un auto y una camioneta.

Noticia en desarrollo...

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