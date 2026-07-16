Siniestro vial

Dos heridos de gravedad tras un choque de motos en Las 5 Esquinas de Santo Tomé

El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles en el emblemático cruce de 25 de Mayo y 7 de Marzo, en Santo Tomé. Ambos motociclistas debieron ser hospitalizados y la Policía de Investigaciones realizó peritajes para determinar la mecánica del impacto.