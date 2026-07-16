Un fuerte siniestro vial entre dos motocicletas dejó como saldo dos personas con lesiones de consideración durante la noche del miércoles en el tradicional cruce conocido como Las Cinco Esquinas, en la ciudad de Santo Tomé. El accidente se produjo poco antes de la medianoche, en la intersección de 25 de Mayo y 7 de Marzo.
Dos heridos de gravedad tras un choque de motos en Las 5 Esquinas de Santo Tomé
El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles en el emblemático cruce de 25 de Mayo y 7 de Marzo, en Santo Tomé. Ambos motociclistas debieron ser hospitalizados y la Policía de Investigaciones realizó peritajes para determinar la mecánica del impacto.
Por causas que son materia de investigación, una motocicleta Corven Thunder 150 centímetros cúbicos, de color azul y sin dominio visible, conducida por S. S.M., de 45 años, colisionó con una Honda CB 125 azul, al mando de A. S., domiciliada en Santo Tomé.
Impacto de magnitud
Los primeros en arribar al lugar fueron efectivos del Comando Radioeléctrico local, quienes habían sido comisionados por la Central de Emergencias 911 tras recibirse el aviso del siniestro. Al constatar la magnitud del impacto solicitaron asistencia sanitaria de urgencia.
Minutos después llegó una ambulancia del servicio 107. Tras una primera evaluación médica en el lugar, la joven motociclista fue derivada al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, mientras que el hombre fue trasladado al Samco de Santo Tomé para recibir atención.
A raíz de la gravedad de las lesiones, la causa fue caratulada preventivamente como "Siniestro vial con lesiones graves" e intervino la Fiscalía de turno.
Relevamiento de la escena
Peritos de la División Científica Forense de la Policía de Investigaciones realizaron durante la madrugada un minucioso relevamiento de la escena, con el objetivo de establecer la dinámica de la colisión.
Además, los investigadores buscaron cámaras para reconstruir la secuencia previa al impacto y establecer eventuales responsabilidades.
Mientras se aguardan los informes médicos sobre la evolución de ambos conductores y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, la investigación permanece abierta para determinar con precisión cómo se produjo el choque en uno de los cruces más transitados de Santo Tomé.