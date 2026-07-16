#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Siniestro vial

Dos heridos de gravedad tras un choque de motos en Las 5 Esquinas de Santo Tomé

El siniestro ocurrió durante la noche del miércoles en el emblemático cruce de 25 de Mayo y 7 de Marzo, en Santo Tomé. Ambos motociclistas debieron ser hospitalizados y la Policía de Investigaciones realizó peritajes para determinar la mecánica del impacto.

Las Cinco Esquinas de Santo Tomé. Foto: google mapsLas Cinco Esquinas de Santo Tomé. Foto: google maps
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un fuerte siniestro vial entre dos motocicletas dejó como saldo dos personas con lesiones de consideración durante la noche del miércoles en el tradicional cruce conocido como Las Cinco Esquinas, en la ciudad de Santo Tomé. El accidente se produjo poco antes de la medianoche, en la intersección de 25 de Mayo y 7 de Marzo.

Por causas que son materia de investigación, una motocicleta Corven Thunder 150 centímetros cúbicos, de color azul y sin dominio visible, conducida por S. S.M., de 45 años, colisionó con una Honda CB 125 azul, al mando de A. S., domiciliada en Santo Tomé.

Impacto de magnitud

Los primeros en arribar al lugar fueron efectivos del Comando Radioeléctrico local, quienes habían sido comisionados por la Central de Emergencias 911 tras recibirse el aviso del siniestro. Al constatar la magnitud del impacto solicitaron asistencia sanitaria de urgencia.

Minutos después llegó una ambulancia del servicio 107. Tras una primera evaluación médica en el lugar, la joven motociclista fue derivada al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, mientras que el hombre fue trasladado al Samco de Santo Tomé para recibir atención.

Mirá tambiénUn hombre fue baleado en barrio Santa Rosa de Lima y quedó internado

A raíz de la gravedad de las lesiones, la causa fue caratulada preventivamente como "Siniestro vial con lesiones graves" e intervino la Fiscalía de turno.

Relevamiento de la escena

Peritos de la División Científica Forense de la Policía de Investigaciones realizaron durante la madrugada un minucioso relevamiento de la escena, con el objetivo de establecer la dinámica de la colisión.

Además, los investigadores buscaron cámaras para reconstruir la secuencia previa al impacto y establecer eventuales responsabilidades.

Mirá tambiénJuicio por Maradona: declara por primera vez el asistente que lo acompañó hasta el final

Mientras se aguardan los informes médicos sobre la evolución de ambos conductores y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, la investigación permanece abierta para determinar con precisión cómo se produjo el choque en uno de los cruces más transitados de Santo Tomé.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santo Tomé
Hospital José María Cullen
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro