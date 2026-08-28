El juez de Paz de Aguaray de Salta fue condenado por retener dinero correspondiente a cuotas alimentarias que debía ser entregado a sus beneficiarias. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, en el que el magistrado reconoció los dos hechos por los que fue investigado.
Condenaron en Salta a un juez de Paz que retuvo dinero de cuotas alimentarias
El magistrado reconoció dos hechos durante un juicio abreviado y recibió una pena condicional junto con una inhabilitación para ejercer funciones durante dos años.
Freddy Josué Chocobar recibió una pena de un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación como autor de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real y por dos hechos.
La investigación por las cuotas alimentarias
La investigación estuvo a cargo del fiscal Jorge Armando Cazón y comenzó a partir de denuncias relacionadas con fondos depositados en el Juzgado de Paz de Aguaray para el pago de cuotas alimentarias.
Según se determinó durante el proceso, ese dinero no fue entregado a las personas que debían recibirlo. En uno de los casos, reconoció que una mujer se presentó en el juzgado para retirar $370 mil depositados en concepto de cuota alimentaria, pero el dinero no le fue entregado.
En el segundo episodio, otra beneficiaria tampoco recibió los fondos que habían sido depositados con el mismo propósito.
La Corte de Justicia habilitó el proceso penal
Debido a la inmunidad constitucional que alcanzaba al magistrado por su condición de juez de Paz, la Fiscalía debió impulsar un procedimiento para que pudiera ser sometido a la jurisdicción penal.
El fiscal solicitó formalmente el allanamiento de la inmunidad, pedido que fue concedido por unanimidad por la Corte de Justicia de Salta, organismo que ejerce el control sobre los jueces de Paz de la provincia.
Además, el máximo tribunal provincial dispuso la suspensión provisoria del juez en su cargo, lo que permitió avanzar con la investigación y posteriormente con el proceso penal que terminó en la condena.
Deberá devolver $690 mil a las víctimas
Como parte del acuerdo alcanzado en el juicio abreviado, el implicado deberá restituir un total de $690 mil a las víctimas.
La primera cuota de la devolución ya fue depositada, mientras que los pagos restantes deberán completarse de acuerdo con las condiciones establecidas en la sentencia.
Las condiciones que deberá cumplir
La condena también contempla una serie de medidas que Chocobar deberá respetar durante dos años.
Entre ellas se encuentran fijar residencia y someterse al control del Programa de Inserción Social y Control de Presos y Liberados.
Además, tendrá prohibido acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y sus familias y deberá abstenerse de realizar cualquier acto de amenaza o violencia física o psíquica contra ellas.
La sentencia establece así una pena de ejecución condicional acompañada por restricciones, obligaciones de reparación económica y medidas destinadas a proteger a las personas afectadas por los hechos.