Caso Maradona

Imputaron a Julieta Makintach por cohecho y abuso de autoridad: piden su destitución

La jueza que presidió el juicio por la muerte de Diego Maradona fue imputada en San Isidro por cohecho, abuso de autoridad, malversación de caudales y peculado. Los fiscales pidieron su desafuero y el abogado Fernando Burlando reclamó que sea destituida para que pueda ser indagada.