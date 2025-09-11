Imputaron a Julieta Makintach por cohecho y abuso de autoridad: piden su destitución
La jueza que presidió el juicio por la muerte de Diego Maradona fue imputada en San Isidro por cohecho, abuso de autoridad, malversación de caudales y peculado. Los fiscales pidieron su desafuero y el abogado Fernando Burlando reclamó que sea destituida para que pueda ser indagada.
Julieta Makintach fue suspendida y enfrenta pedido de destitución en San Isidro. Foto: Gentileza
La jueza Julieta Makintach fue imputada por cinco delitos en la causa que investiga la filmación del documental “Justicia Divina”, que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona. El requerimiento fiscal también solicita su desafuero y la continuidad del jury de enjuiciamiento.
Qué dice la imputación
Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo sostuvieron que existen pruebas suficientes para acusarla por cohecho pasivo, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
En el escrito de 42 páginas, remarcaron que Makintach aceptó la propuesta comercial de su amiga María Lía Vidal Alemán y facilitó el uso de los Tribunales de San Isidro para el rodaje. Las cámaras de seguridad y testimonios corroboran que franqueó el ingreso en días inhábiles y actuó para obtener mayor protagonismo en el juicio.
Los fiscales analizaron cámaras de seguridad y testimonios para probar el rodaje ilegal.
Filmaron audiencias en secreto
La investigación reveló que el 11 de marzo, día de inicio del debate oral, Makintach autorizó el ingreso de la guionista, el camarógrafo y el productor, quienes evitaron controles y filmaron desde el interior de la sala. Incluso desautorizó a personal policial que intentó impedir la grabación.
Los fiscales resaltaron que la jueza usó recursos públicos para fines privados y que sus actos afectaron la imparcialidad del proceso, lo que generó la nulidad del juicio. “Estas acciones comprometen la dignidad de la función judicial”, escribieron.
Fernando Burlando exige que se avance en el jury para que haya indagatoria. Foto: Reuters
Pedido de Burlando y otros abogados
El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Giannina Maradona, adhirió al pedido de desafuero y solicitó la destitución de Makintach. “No puede haber impunidad cuando se utilizan recursos del Estado para un beneficio personal”, expresó.
Rodolfo Baqué, también querellante, pidió que se investigue a los otros jueces del TOC Nº3, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, señalados por la propia magistrada en su defensa.
La respuesta de la jueza
Tras conocerse la imputación, Makintach dijo estar “sorprendida” por la decisión y su abogado, Darío Saldaño, adelantó que presentará una denuncia por espionaje ilegal y pedirá la nulidad del requerimiento. “El teléfono está intervenido, vamos a la Justicia Federal”, aseguró.
El proceso continuará con la audiencia preliminar del jury para resolver si se avanza con la destitución. La expectativa es alta: la caída del juicio significó una revictimización de las hijas de Maradona y un retroceso en la búsqueda de justicia por su muerte.
