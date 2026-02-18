Quiso retirar una encomienda con más de 8 kilos de marihuana y terminó condenado
Un joven de 23 años fue sentenciado en Santa Fe luego de presentarse con un DNI falso para retirar un paquete que había sido interceptado por Gendarmería en Chaco. Si bien inicialmente fue procesado por transporte de estupefacientes, el tribunal lo condenó únicamente por el uso de documento adulterado.
Efectivos de Gendarmería de Chaco, detectaron la droga a través del scanner. Imagen: Google Street View
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a un joven de 23 años que en 2025 recibió más de 8 kilos de marihuana por encomienda y para retirarla utilizó una identidad falsa. La resolución de fecha 2 de febrero, firmada por el juez Luciano Lauría, alcanza a Lautaro Jesús Gerold, quien aceptó una pena de tres años de prisión como autor del delito de uso de documento público falso.
La sentencia fue dictada por el juez Luciano Lauría el pasado 2 de febrero. Foto: Archivo El Litoral
La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado acordado entre el fiscal auxiliar Leonardo Albrecht y el defensor particular Pedro Búsico. En ese entendimiento, la Fiscalía desistió de sostener la acusación por transporte de estupefacientes al considerar que no existían pruebas concluyentes para atribuirle esa conducta al imputado.
Por Andreani
La investigación se inició el 28 de abril de 2025, cuando personal del Escuadrón N° 51 de Gendarmería Nacional Argentina realizaba un control vehicular sobre la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 946, en la localidad chaqueña de Basail. Allí fue detenido un camión de encomiendas de la empresa Andreani que se dirigía a la sucursal de Santa Fe.
Durante la inspección, el scanner reveló que dos paquetes contenían una sustancia vegetal compactada. Los gendarmes percibieron además el olor característico de la marihuana. El pesaje posterior arrojó un total de 8.442 gramos.
“Entrega vigilada”
Frente a ese hallazgo, el Juzgado Federal N° 2 de Resistencia ordenó implementar una “entrega vigilada”: el envío continuó su trayecto hasta la sucursal de Andreani ubicada en 25 de Mayo 3340, en la capital santafesina, bajo control de las fuerzas federales.
El sospechoso intentó retirar la encomienda de la sucursal de Andreani en Santa Fe. Imagen: Google Street View
Dos días después -30 de abril- se presentó en el local Lautaro Jesús Gerold para retirar la encomienda. Para identificarse exhibió un DNI a nombre de Juan Jesús Acuña Giovanni. En ese momento fue detenido.
Las actuaciones se tramitaron inicialmente en Resistencia, donde se le recibió declaración indagatoria y se incorporó un informe pericial digital sobre el documento secuestrado. Luego la causa fue remitida al Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe por cuestiones de competencia territorial.
Juicio abreviado
En esa instancia, Gerold fue procesado por transporte de estupefacientes (artículo 5 inciso c de la ley 23.737) en concurso real con el delito de uso de documento público falso (artículo 296 en función del 292 del Código Penal), se convirtió su detención en prisión preventiva y se trabó embargo sobre sus bienes. El 6 de agosto se requirió la elevación a juicio.
Sin embargo, el 9 de diciembre el fiscal auxiliar solicitó que el caso se resolviera mediante juicio abreviado. En el acuerdo presentado sostuvo que no se habían reunido “pruebas contundentes” que permitieran atribuirle al acusado la conducta de transporte de estupefacientes.
El informe técnico de Gendarmería resultó determinante para sostener la acusación por el documento apócrifo. Según la pericia, el DNI presentaba fluorescencia total bajo luz ultravioleta —algo impropio de los ejemplares originales—, carecía de la nitidez del sistema de impresión offset, no tenía microletras en el reverso y tampoco exhibía la variación cromática habitual en el mapa de la Argentina.
El 18 de diciembre se realizó la audiencia de visu, en la que el imputado ratificó el acuerdo y el tribunal aceptó el trámite. En ese mismo acto se le concedió la excarcelación a partir del 30 de diciembre de 2025.
Finalmente, el juez Lauría resolvió condenarlo a tres años de prisión por el uso de documento adulterado y absolverlo por el delito de transporte de estupefacientes por el beneficio de la duda.