Justicia Federal

Quiso retirar una encomienda con más de 8 kilos de marihuana y terminó condenado

Un joven de 23 años fue sentenciado en Santa Fe luego de presentarse con un DNI falso para retirar un paquete que había sido interceptado por Gendarmería en Chaco. Si bien inicialmente fue procesado por transporte de estupefacientes, el tribunal lo condenó únicamente por el uso de documento adulterado.