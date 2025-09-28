#HOY:

Condenado a 17 años y medio por matar a Iván Pérez en barrio Villa del Parque

Se trata de Leonardo Fabio Silva, de 33 años. Utilizó un arma de fuego para quitarle la vida a la víctima en una vivienda del barrio Villa del Parque.

El fiscal que representó al MPA en la audiencia en la que se resolvió la condena es Estanislao Giavedoni.
 15:56
Por: 

Un hombre de 33 años identificado como Leonardo Fabio Silva fue condenado a 17 años y seis meses de prisión por haber cometido el homicidio de Iván Gabriel Pérez en el barrio Villa del Parque de la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue dispuesta por el juez Lisandro Aguirre, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

Arma de fuego

"El lunes 6 de febrero de 2023 alrededor de la 1:00 de la madrugada, el condenado llevó adelante su accionar delictivo en una casa ubicada en las inmediaciones de Estrada y Salvador Caputto", indicó el fiscal y aclaró que "allí vive la madre de un hombre del entorno de Silva". En tal sentido, relató que "Pérez fue hasta ese domicilio para reclamar que había sufrido un violento robo, y se encontró allí con el agresor".

El funcionario del MPA aseveró que "mientras discutían, el condenado utilizó un arma de fuego para quitarle la vida a la víctima". Puntualizó que "Pérez recibió el impacto de un proyectil y cayó al suelo en un pasillo".

Juicio abreviado

Silva reconoció su responsabilidad penal como autor de homicidio calificado (por el empleo de arma de fuego). A su vez, junto con su abogado defensor, aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena impuesta y la decisión de realizar un juicio abreviado.

