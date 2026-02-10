Ciudad de Santa Fe

Manifestación en Av. Galicia: policías sancionados entregan sus armas en la base del Comando Radioeléctrico

Un grupo de efectivos de la capital, principalmente de la sección motorizada, fueron pasados a disponibilidad tras las manifestaciones del pasado lunes. Familiares y agentes se concentran en Avenida Galicia al 2300 para repudiar la medida.