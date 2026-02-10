Manifestación en Av. Galicia: policías sancionados entregan sus armas en la base del Comando Radioeléctrico

La sede del Comando Radioeléctrico de Santa Fe, ubicada en Avenida Galicia al 2300, se convirtió este martes en el epicentro de un fuerte conflicto institucional.
Un grupo de efectivos de la capital, principalmente de la sección motorizada, fueron pasados a disponibilidad tras las manifestaciones del pasado lunes. Familiares y agentes se concentran en Avenida Galicia al 2300 para repudiar la medida.
Lo que comenzó como un reclamo salarial y de condiciones laborales en la Plaza 25 de Mayo, se trasladó hacia el norte de la ciudad luego de que se confirmaran sanciones administrativas para los uniformados que participaron de la marcha.
Según pudo saber El Litoral, la medida afecta inicialmente a 20 policías de la ciudad de Santa Fe, en su mayoría pertenecientes a la sección motorizada. Los efectivos fueron notificados por el área de Judiciales de la fuerza para ser pasados a disponibilidad, lo que implica el cese inmediato de funciones y la obligación de entregar el chaleco antibalas y el arma reglamentaria.
En horas de la siesta, un grupo de familiares y policías afectados se apostaron en el cantero central de la avenida. La manifestación no interrumpe totalmente el tránsito, pero se pueden registrar demoras.
Desde el Ministerio de Seguridad se espera una confirmación oficial sobre el alcance total de las sanciones y si el número de efectivos pasados a disponibilidad podría incrementarse con el correr de las horas.