Un ciudadano peruano de 36 años, que tenía un pedido de captura internacional emitido por INTERPOL, fue detenido en la provincia de Mendoza tras una investigación realizada por fuerzas de seguridad argentinas.
Mendoza: cayó un hombre con pedido de INTERPOL acusado de abuso en Perú
El hombre de nacionalidad peruana fue localizado tras una investigación de Gendarmería y permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial correspondiente.
El hombre era buscado en Perú por una causa relacionada con un presunto delito contra la integridad sexual de una menor de 14 años y contaba con una alerta roja internacional.
La investigación
El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Mendoza, dependiente de Gendarmería Nacional.
A partir de las tareas de investigación, los agentes lograron establecer que el acusado se encontraba residiendo en Argentina, específicamente en un domicilio de la provincia de Mendoza.
Luego de ubicar su paradero, se realizó el procedimiento que permitió concretar su detención.
Alojado en el Servicio Penitenciario Federal
En el operativo intervino el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, que ordenó la detención y el traslado del ciudadano peruano a la Unidad N°32 del Servicio Penitenciario Federal.
Según informó Gendarmería, durante el procedimiento realizado en el domicilio del detenido también se secuestró un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la investigación.
El acusado permanecerá detenido mientras avanzan las gestiones judiciales correspondientes.
Avanza el proceso para su extradición
Tras la captura, comenzaron las coordinaciones con el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Perú para avanzar con el proceso de extradición del ciudadano.
El pedido internacional había sido emitido en el marco de una investigación por un presunto delito contemplado en el Código Penal peruano, por el cual era requerido por la Justicia de ese país.