Tribunales de Santa Fe

Fijan juicio abreviado para el tercer acusado de extorsión contra un empresario santafesino

La Oficina de Gestión Judicial programó para este martes la audiencia en la que se tratará el acuerdo. De concretarse, sólo quedará por resolverse la situación legal del empresario uruguayo que está en domiciliaria en Santa Fe desde este verano.