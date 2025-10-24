Accidente doméstico

Mendoza: una nena de dos años perdió un brazo tras meterlo en un secarropas

Ocurrió este viernes en la localidad mendocina de Fray Luis Beltrán, departamento de Maipú. La menor sufrió graves lesiones y debió ser intervenida de urgencia en el Hospital Humberto Notti. Intervienen la Oficina Fiscal y el ETI.