Mendoza: una nena de dos años perdió un brazo tras meterlo en un secarropas

Una niña de apenas dos años sufrió la amputación de su brazo derecho luego de introducirlo en un secarropas en funcionamiento. El accidente se registró este viernes por la tarde en una vivienda de la localidad de Fray Luis Beltrán, departamento de Maipú, al sur del Gran Mendoza.
Un accidente doméstico devastador
Según relataron fuentes policiales, el hecho ocurrió mientras la madre realizaba tareas domésticas y la niña jugaba cerca del electrodoméstico. En un descuido, la pequeña introdujo el brazo en el tambor del secarropas, que giraba a gran velocidad, provocándole lesiones irreversibles.
La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Humberto Notti, donde los médicos realizaron una cirugía para amputar el miembro superior derecho hasta la altura del hombro, con el objetivo de evitar complicaciones mayores.
Intervención judicial y asistencia social
Personal del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del Gobierno de Mendoza y la Oficina Fiscal de Maipú iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente y brindar acompañamiento a la familia afectada.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que se trató de un accidente doméstico y que no se registran, por el momento, indicios de negligencia o abandono. La causa fue caratulada como “lesiones graves por accidente”.
El caso conmocionó a la comunidad local y reabrió el debate sobre los riesgos domésticos a los que están expuestos los niños en el hogar, especialmente con electrodomésticos antiguos o sin las medidas de seguridad adecuadas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.