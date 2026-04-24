Un ciudadano mexicano con pedido de captura internacional fue detenido en el barrio porteño de Palermo, acusado de integrar una organización dedicada al contrabando de combustible.
Detuvieron en Palermo a un mexicano buscado por contrabando de combustible
El sospechoso, con alerta de Interpol, fue localizado tras ingresar al país con identidad falsa y sería parte de una red que realizaba maniobras ilegales con hidrocarburos.
Fernando Farías Laguna fue arrestado tras un operativo policial en la intersección de la Avenida Juan Bautista Justo y la calle Guatemala. Las autoridades lograron ubicarlo luego de una investigación que permitió determinar que residía en un departamento alquilado en la zona, sobre la calle Guatemala al 5400.
Acusaciones y causa
El detenido estaba siendo buscado por integrar una organización criminal vinculada al contrabando de hidrocarburos. La causa se inició cuando fue imputado por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer ilícitos en el sector energético.
Según la investigación, formaba parte de la banda desde fines de 2023 y habría facilitado maniobras ilegales en el ámbito aduanero para permitir el ingreso irregular de combustibles.
Cómo operaba la banda
La estructura delictiva estaba conformada por funcionarios públicos, empresas privadas y miembros de fuerzas armadas. El mecanismo consistía en ingresar hidrocarburos desde Estados Unidos mediante buques tanque, declarando la carga como aceites o aditivos para evitar el pago de impuestos. De esta manera, lograban introducir combustible de forma ilegal al circuito comercial.
Fuga y captura internacional
Farías Laguna se desempeñaba como contralmirante en la Marina de México, pero fue dado de baja en enero. En medio del proceso judicial en su contra, decidió fugarse, lo que motivó la emisión de una orden de captura internacional.
Las autoridades detectaron que había ingresado a la Argentina en abril desde Colombia, utilizando una identidad falsa correspondiente a un ciudadano guatemalteco. Tras varias tareas de inteligencia, finalmente fue localizado y detenido en la Ciudad de Buenos Aires.