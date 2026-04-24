Este jueves por la noche se registró un accidente fatal entre dos camiones en el kilómetro 339 de la autopista Rosario - Córdoba. Según las primeras informaciones, uno de los vehículos embistió a otro que circulaba en la misma dirección. Como consecuencia del impacto, uno de los choferes perdió la vida, mientras que su acompañante resultó ileso. Ambos residentes de Córdoba.
Choque entre camiones en la autopista Rosario - Córdoba: un fallecido
El siniestro se produjo en jurisdicción del departamento San Lorenzo. Fue un choque por alcance. Lamentablemente el conductor de uno de los rodados perdió la vida. La traza permaneció cortada de manera parcial.
Asimismo, el camionero que iba por delante no sufrió lesiones. El mismo sería de la vecina localidad de Correa. El siniestro tuvo lugar en cercanías al peaje de Carcaraña, en la mano que va a Rosario.
Trabajó en el lugar Bomberos Voluntarios y Policía. Además, estuvo presente el servicio de emergencias médicas (SIES). El tránsito permaneció reducido por varias horas.
Amenazas en escuelas: tres menores fueron identificados
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó este miércoles tres allanamientos en Casilda, Arteaga y San José de la Esquina en el marco de las investigaciones por amenazas e intimidación pública en escuelas del departamento Caseros.
Como resultado de los procedimientos, fueron identificados tres menores de edad, y uno de ellos fue trasladado a sede policial.
La causa se inició a partir de la aparición de pintadas con mensajes amenazantes en los baños de la Escuela Nº 202 “Manuel Leiva” de Casilda, en una secuencia similar a la que durante la última semana se repitió en establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia.
A partir de entrevistas y tareas investigativas, se logró establecer la posible autoría de un alumno de 16 años, identificado como N.Á., quien además, según la investigación, habría instigado a otros estudiantes a continuar con este tipo de hechos.
Amenazas en la región
Estas situaciones tuvieron su correlato en la región. Por un lado, en la Escuela Nº 206 de Arteaga y por otro en la Escuela Nº 542 de San José de la Esquina, donde igualmente se registraron pintadas con amenazas. En esos casos, fueron identificados como presuntos responsables dos menores de 12 y 11 años, respectivamente.
En ese contexto, se concretaron allanamientos en los domicilios vinculados a los investigados. Como resultado, en Casilda se secuestró un teléfono celular, en Arteaga se incautó un celular, una computadora y dos revólveres a cebita; y en San José de la Esquina otro celular.