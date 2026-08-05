La aparición de Micaela Albornoz en Florianópolis, Brasil, llevó tranquilidad a su familia en Rosario después de varias semanas de búsqueda, aunque también abrió nuevas líneas de investigación para las autoridades.
El misterio detrás de la rosarina encontrada en Brasil: qué intenta determinar la Justicia
Micaela Albornoz fue ubicada en Florianópolis después de más de un mes de búsqueda. Su familia pidió estudios para conocer si tomó la decisión de viajar por voluntad propia.
La mujer de 32 años había sido reportada como desaparecida el 24 de junio y fue localizada en territorio brasileño luego de haber cruzado la frontera utilizando el DNI de una vecina, una situación que ahora es analizada por la Justicia argentina y brasileña.
La prioridad de la familia es garantizar que Micaela regrese de manera segura al país, mientras los investigadores buscan determinar cómo llegó hasta Brasil y bajo qué circunstancias tomó esa decisión.
Las pericias que pidió la familia
La abogada de la familia, Daniela Morales Leanza, confirmó que Micaela se encuentra en buen estado físico y que no presenta lesiones visibles.
Sin embargo, sus allegados solicitaron la realización de pericias psicológicas para establecer si el viaje fue una decisión tomada de manera autónoma o si pudo haber existido algún tipo de influencia relacionada con su estado de salud mental.
La letrada explicó que la mujer no estaba tomando medicación al momento de su desaparición, un dato que había generado preocupación entre sus familiares.
“Lo que la familia reclama es que, más allá de lo que ella manifieste en el consulado, se determine a través de pericias si esa manifestación de voluntad es libre y no viciada”, señaló Morales Leanza.
Los resultados de los estudios serán claves para definir los próximos pasos y avanzar con las gestiones necesarias para su regreso a Rosario.
El cruce de frontera con DNI ajeno
Uno de los principales interrogantes para los investigadores es cómo Micaela pudo salir del país utilizando una identidad que no correspondía a la suya.
La Justicia busca determinar si existieron fallas en los controles migratorios o si alguna persona pudo haber colaborado para que lograra atravesar la frontera.
“Hay que ver por qué y cómo una persona puede salir del país con una identidad que no le corresponde, pasando ciertos controles sin ser controlada”, sostuvo la abogada de la familia.
El caso involucra a autoridades de Argentina y Brasil, que trabajan en conjunto para reconstruir el recorrido realizado por la mujer y conocer todos los detalles del traslado.
El regreso a Rosario
Luego de encontrar a Micaela, la etapa de búsqueda llegó a su fin, pero la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición y posterior aparición.
El consulado argentino en Brasil y la Fiscalía de Córdoba, que había intervenido con alertas tempranas durante la búsqueda, coordinan las acciones diplomáticas y judiciales.
Mientras se aguardan nuevas evaluaciones médicas y psicológicas, el objetivo principal de las autoridades es resguardar a la mujer y determinar si su salida del país ocurrió bajo una decisión completamente voluntaria o si hubo otros factores involucrados.