Murió una mujer que se había prendido fuego días atrás dentro de una comisaría en Misiones

Este sábado se confirmó el fallecimiento de Laura Esther Delmas, la mujer de 63 años que permanecía internada desde el pasado 7 de enero luego de prenderse fuego dentro de una comisaría en la provincia de Misiones. El hecho había ocurrido frente a efectivos policiales y generó una fuerte conmoción en la comunidad.
La mujer estaba alojada en el Hospital SAMIC de Oberá, donde permaneció en estado crítico durante varios días. Su cuadro fue considerado irreversible debido a la gravedad de las quemaduras y al severo compromiso de las vías respiratorias.
Un cuadroclínicoirreversible
De acuerdo con el último parte médico, las llamas afectaron aproximadamente el 35% de la superficie corporal de Laura, con lesiones de mayor gravedad en el rostro y el sistema respiratorio. Durante su internación recibió asistencia respiratoria mecánica y fue sometida a procedimientos quirúrgicos para tratar las quemaduras.
A pesar del esfuerzo del equipo de salud, la evolución fue desfavorable y el desenlace fatal se confirmó este sábado.
Elreclamo que derivóen la tragedia
Laura se había presentado en la dependencia policial para reclamar avances en una causa judicial que involucraba a uno de sus hijos. Según relataron familiares, la mujer atravesaba un profundo estado de angustia desde la detención del joven y se sentía desoída por las autoridades.
“Estaba muy triste por lo que le pasaba a mi hermano”, expresó uno de sus hijos, quien aseguró que no habían advertido señales previas que anticiparan una decisión extrema, aunque reconoció un marcado deterioro anímico en los días previos.
El episodio ocurrió al mediodía del miércoles 7 de enero, cuando Laura ingresó a la comisaría de Campo Grande con una mochila. Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, sin previo aviso se roció con alcohol y encendió un fuego en el sector de guardia, ante la mirada de los agentes presentes.
Testigos señalaron que, instantes antes de quedar envuelta en llamas, la mujer habría gritado una frase en referencia a la situación de su hijo. Los policías actuaron de inmediato con extintores y solicitaron asistencia médica urgente.
Investigación en curso
Tras el fallecimiento, la Justicia de Misiones inició actuaciones para determinar si existieron fallas o negligencias en el protocolo de actuación policial durante el episodio. El análisis se centrará en el comportamiento de los efectivos presentes y en las medidas de prevención vigentes dentro de la dependencia.
La muerte de Laura Esther Delmas reavivó el debate sobre la atención de personas en situación de extrema vulnerabilidad emocional dentro de espacios institucionales y el rol de los organismos del Estado ante reclamos sensibles.