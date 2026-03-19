"Motochorros" detenidos por robos reiterados en Aristóbulo del Valle y en avenida Galicia

Una seguidilla de arrebatos que venía golpeando a distintos puntos de la ciudad, especialmente en la zona de Avenida Aristóbulo del Valle y Avenida Galicia, empezó a desarticularse en las últimas horas. Tras una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI), dos jóvenes fueron detenidos y quedaron bajo la lupa de la Justicia.
El caso tomó forma a partir de una denuncia puntual, pero rápidamente dejó en evidencia un patrón. Un hombre de 80 años fue asaltado a la salida de una entidad bancaria: le arrebataron un bolso con cheques y escaparon en moto.
Ese episodio no fue aislado. Con el correr de los días se acumularon presentaciones similares: personas mayores abordadas en la vía pública, sorprendidas por delincuentes que, en cuestión de segundos, les arrancaban cadenas de oro y pertenencias.
La modalidad, conocida como “motochorros”, volvía a instalar preocupación en zonas de alto tránsito.
Inteligencia y seguimiento
La Sección Inteligencia Táctica de la PDI tomó el caso y comenzó a reconstruir los movimientos detrás de los ataques. Cruce de datos, testimonios y análisis de recorridos permitieron acotar el círculo.
Así, los investigadores lograron identificar a dos sospechosos que, según las hipótesis, estarían detrás de varios de los hechos denunciados.
Con las pruebas reunidas, el juez de Primera Instancia Sebastián Szeifert autorizó una serie de allanamientos simultáneos.
Allanamientos en cadena
Los procedimientos se desplegaron en distintos puntos de la ciudad. Uno de los operativos tuvo lugar en inmediaciones de calle Azopardo al 9000, donde fue detenido un joven de 26 años, identificado como N.S.C.
Allanamiento y detención de "motochorros". Foto: Gentileza
El segundo allanamiento clave se concretó en Pasaje Leiva al 9200, donde cayó el otro sospechoso, de 19 años, cuyas iniciales son E.M.F.
En paralelo, otros tres domicilios fueron inspeccionados en busca de elementos robados.
Secuestros y pruebas
Durante los operativos, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares, prendas de vestir y otros elementos que ahora serán sometidos a peritajes.
Secuestro de prendas de vestir halladas en poder de los detenidos. Foto: Gentileza
Para los investigadores, estas pruebas podrían resultar determinantes para vincular a los detenidos con la totalidad de los hechos.
Concluidas las medidas, la fiscal Rosana Peresin dispuso la detención formal de ambos involucrados, quienes quedaron alojados a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
La causa continúa abierta y no se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.