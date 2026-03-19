En Alto Verde: amenazó a un vecino con un arma y terminó detenido

Un operativo de la Policía de Investigaciones terminó con un hombre detenido, el secuestro de tres armas de fuego y una causa que avanza en la Fiscalía. El caso se originó tras una denuncia por amenazas reiteradas entre vecinos que fue escalando en violencia.
La investigación comenzó el pasado 10 de marzo, cuando una persona se presentó en el Centro Territorial para denunciar a un vecino. Según su relato, lo que inicialmente eran agresiones verbales se transformó con el correr de los días en amenazas directas con armas de fuego.
El testimonio activó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI), que encuadró el caso como amenazas calificadas y tenencia indebida de arma de fuego.
Investigación y antecedentes
Con el avance de las tareas investigativas, los agentes lograron identificar al presunto autor, un hombre de 51 años, y ubicar su domicilio en barrio Alto Verde.
Fuentes del caso indicaron que el sospechoso contaba con antecedentes por hechos de características similares, lo que reforzó la hipótesis de riesgo y la necesidad de una intervención judicial urgente.
Allanamiento con apoyo táctico
Con una orden firmada por la jueza de Primera Instancia Cecilia Labanca y bajo la órbita de la fiscal Rosana Peresin, efectivos de la PDI llevaron adelante un allanamiento en la vivienda señalada.
El procedimiento contó con la colaboración del Grupo de Acción Táctica (GAT) de la Unidad Regional I, que brindó apoyo operativo durante el ingreso al domicilio.
Como resultado del operativo, los investigadores secuestraron tres armas de fuego: Una escopeta de un caño, sin marca ni numeración visible; un revólver sin cola de disparador, con siete alveolos e inscripciones y un revólver calibre .22. El hallazgo fue clave para sustentar las acusaciones en curso.
El sospechoso, identificado por sus iniciales J.D.E., fue detenido en el lugar y trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
La causa sigue su curso bajo las figuras de tenencia indebida de arma de fuego y amenazas calificadas, mientras continúan las diligencias judiciales.