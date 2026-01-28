Fue a visitar a un amigo y lo encontró sin vida en el patio de su vivienda

Un hombre de 81 años fue hallado sin vida en el patio de su vivienda y el caso quedó bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. El hecho generó conmoción en el barrio y mantiene abiertas distintas hipótesis.
Al ingresar al domicilio ante la falta de respuestas, el hombre descubrió el cuerpo y dio aviso inmediato a la Policía, que inició actuaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
El episodio ocurrió el lunes por la tarde en una vivienda del barrio Siete Árboles, en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. Un amigo de la víctima llegó al domicilio con la intención de visitarlo, pero al no obtener respuesta decidió ingresar a la propiedad.
Al recorrer el lugar, encontró al hombre desvanecido en el patio. De inmediato dio aviso al 911 y solicitó asistencia médica. Minutos después arribaron efectivos policiales de la comisaría local y personal de salud, quienes constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
La víctima fue identificada como Carlos Abel Calderón, de 81 años.
Tras confirmarse el deceso, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente. En paralelo, se llevaron adelante pericias en el lugar del hallazgo con el objetivo de reconstruir lo sucedido.
Según las primeras averiguaciones, la muerte se habría producido varias horas antes de que el hombre fuera encontrado. La hipótesis inicial que toma fuerza es la de un paro cardiorrespiratorio, aunque hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre las causas.
Las autoridades señalaron que no se descarta ninguna línea de investigación y que se busca determinar si existieron o no indicios de una muerte violenta.
La fiscal interviniente ordenó una serie de medidas para avanzar en la causa, entre ellas la autopsia y tareas investigativas complementarias. El caso quedó en manos de la Comisaría Nº 16 de Clodomira, que continúa recabando información y testimonios.
Por ahora, la Justicia mantiene el hermetismo mientras aguarda los resultados forenses que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.