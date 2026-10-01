El periodista Ulises Jaitt y su abogado, Ignacio Barrios, reclamaron una decisión fundada sobre el pedido de reapertura de la causa que investiga la muerte de la modelo Natacha Jaitt. En ese sentido, cuestionaron que los avances administrativos registrados en el expediente no estén acompañados por una respuesta sobre el fondo de la investigación.
Muerte de Natacha Jaitt: qué pasó con el pedido para reabrir la causa
El expediente ya fue escaneado en su totalidad, aunque todavía resta incorporar la documentación al sistema SIMP y remitir las actuaciones físicas al Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre.
Un nuevo despacho informó que se completó el escaneo de la totalidad del expediente en papel. Sin embargo, el documento aclara que todavía resta incorporar esa digitalización al sistema informático SIMP y dispone la remisión del expediente físico al Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre.
Qué pasó con el pedido
La medida representa un avance en la organización de las actuaciones, pero no resuelve el planteo central realizado por Ulises Jaitt, referido a la revisión de la decisión que mantuvo archivada la investigación y a su pedido para que la causa sea reabierta.
Según el pronto despacho dirigido a la Fiscalía General de San Isidro, la revisión fue presentada el 20 de agosto de 2026. Allí se reclama una resolución expresa que examine los cuestionamientos formulados y explique por qué corresponde mantener el archivo o reabrir la causa.
El planteo apunta, de esta manera, a obtener una definición sobre la situación de la investigación.
El reclamo por la prueba
El pedido también comprende la preservación de los dispositivos electrónicos y del material pericial.
La presentación solicita verificar técnicamente qué información se obtuvo, qué archivos se conservan y si las comprobaciones propuestas pueden realizarse sobre las copias disponibles o si requieren los dispositivos originales.
La causa
La crítica planteada por Ulises Jaitt y su abogado apunta a que el escaneo del expediente y su remisión entre dependencias no sustituyen una respuesta sobre los pedidos de investigación.
La digitalización debe facilitar el examen de la causa y el acceso a sus antecedentes, mientras que el pedido de reapertura continúa pendiente de una resolución.
Ulises Jaitt, con el patrocinio de Ignacio Barrios, insiste en que se resuelva el pedido de reapertura y se atienda la preservación de la prueba. Mientras el expediente avanza en su trámite administrativo, la respuesta sobre la continuidad de la investigación sigue pendiente.
El caso
Natacha Jaitt murió en la madrugada del 23 de febrero de 2019, a los 41 años, en un salón de fiestas ubicado en la localidad bonaerense de Benavídez.
Posteriormente, la autopsia y las pericias toxicológicas determinaron que murió por una “insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón” y una “falla multiorgánica”, producto del consumo de cocaína y alcohol.