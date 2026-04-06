Este lunes al mediodía, en Rafaela, se registró un operativo policial en la Escuela Alberdi, en el marco del ingreso de estudiantes durante el cambio de turno.
Despliegue policial en una escuela de Rafaela por un alumno presuntamente armado, ¿qué ocurrió?
El hecho se registró en la Escuela Alberdi en el ingreso al turno del mediodía. Un elemento fue secuestrado y se activó el protocolo preventivo.
Según la información disponible, personal policial detectó a un menor que llevaba en su mochila una presunta pistola. El elemento fue secuestrado de inmediato y se activó el protocolo correspondiente para prevenir cualquier situación de riesgo.
De acuerdo a lo indicado en las primeras informaciones, el arma sería una réplica de juguete, aunque todo es aún materia de investigación. Las autoridades avisaron de inmediato al detectar la situación. El procedimiento se llevó adelante sin que se registraran incidentes, mientras el alumno se disponía a ingresar a la institución.
Controles tras amenazas en la región
El hecho se da en una jornada en la que se reforzaron controles en establecimientos educativos de Rafaela y la región, luego de las amenazas de tiroteos difundidas en redes sociales durante los últimos días.
En ese marco, el domingo fue detenido un adolescente de 16 años en la ciudad de Sunchales, señalado como el presunto autor de los mensajes que generaron preocupación en comunidades educativas de distintas localidades.
El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones en una vivienda de avenida Hipólito Yrigoyen al 2000, donde además se secuestró un revólver cargado —propiedad de un familiar— y dispositivos informáticos que serán peritados. La causa está a cargo de la fiscal de Menores, Carina Gerbaldo, bajo la órbita de la Fiscalía Regional 5.
A raíz de esta situación, distintas instituciones educativas implementaron medidas preventivas para el ingreso de los alumnos. En Rafaela, escuelas como la Técnica “Malvinas Argentinas” y la EESO N° 204 “Domingo de Oro” dispusieron controles, incluyendo el ingreso sin mochilas o con revisión de pertenencias, además de contar con acompañamiento policial.