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Un kayakista vivió un susto en Río Negro tras el inesperado acercamiento de una orca

El hecho ocurrió en inmediaciones de Viedma, en la zona de La Ensenada, Bahía Rosas. El animal se acercó de forma repentina a la embarcación, provocando que el bote terminara volcado y generando alarma entre los testigos.