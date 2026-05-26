Un momento de extrema tensión se vivió en la costa de Río Negro cuando un hombre que navegaba en kayak fue sorprendido por el acercamiento de una orca, en un episodio que quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.
Un kayakista vivió un susto en Río Negro tras el inesperado acercamiento de una orca
El hecho ocurrió en inmediaciones de Viedma, en la zona de La Ensenada, Bahía Rosas. El animal se acercó de forma repentina a la embarcación, provocando que el bote terminara volcado y generando alarma entre los testigos.
El hecho ocurrió en inmediaciones de Viedma, en la zona de La Ensenada, Bahía Rosas, donde la presencia de fauna marina es habitual y donde incluso se registran frecuentes avistamientos de orcas durante ciertas épocas del año.
Según se observa en las imágenes, el cetáceo se aproximó de manera repentina hacia la pequeña embarcación, generando alarma tanto en el kayakista como en las personas que se encontraban observando la escena desde la costa.
En medio de la situación, el hombre intentó acercarse a la orilla, mientras la embarcación terminó volcando cuando el animal se encontraba muy próximo, lo que aumentó la tensión del momento.
El video fue grabado por testigos y comenzó a circular en redes sociales, donde generó sorpresa por la cercanía del animal y el riesgo aparente del encuentro, que fue descrito como un susto inesperado.
Especialistas en fauna marina señalaron que la zona es conocida por la presencia de orcas que suelen alimentarse de lobos marinos, y que estos comportamientos forman parte de su dinámica natural en la región.
De acuerdo con algunas hipótesis, el animal podría haber confundido los movimientos del kayak con los de una presa o haberse sentido atraído por los sonidos generados por la embarcación, aunque finalmente se alejó sin que se registrara un ataque directo al navegante.