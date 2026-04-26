Tribunales

Padre e hijo presos por una tentativa de homicidio en Santa Fe

Así fue dispuesto a partir de lo solicitado por el fiscal Gonzalo Iglesias en una audiencia llevada a cabo en Tribunales. Los imputados tienen 42 y 22 años, respectivamente. El hecho ilícito fue en noviembre del año pasado en la zona sudoeste de la capital provincial.