Dos hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se los investiga por una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego en la ciudad de Santa Fe. Son padre e hijo, tienen 42 y 22 años y sus respectivas iniciales son ADL y AAL.
Padre e hijo presos por una tentativa de homicidio en Santa Fe
Así fue dispuesto a partir de lo solicitado por el fiscal Gonzalo Iglesias en una audiencia llevada a cabo en Tribunales. Los imputados tienen 42 y 22 años, respectivamente. El hecho ilícito fue en noviembre del año pasado en la zona sudoeste de la capital provincial.
Las privaciones cautelares de la libertad fueron dispuestas por el juez Sebastián Szeifert, a partir de lo solicitado por el fiscal Gonzalo Iglesias, en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.
El funcionario del MPA destacó que “el magistrado contempló la gravedad del hecho ilícito que les atribuimos a los dos imputados, al tiempo que también tuvo en cuenta que cada uno de ellos es investigado por otros delitos vinculados a armas”.
También afirmó que “el juez dio por acreditadas la materialidad de los hechos y la probabilidad de coautoría y consieró que las penas en expectativa son de cumplimiento efectivo y que los riesgos procesales estaban latentes”.
Disparos
El fiscal señaló que “alrededor de las 22:30 del viernes 14 de noviembre del año pasado, un hombre con el cual los imputados tenían un conflicto previo estaba con otras personas en la vereda del pasaje Braille (ex calle Frenguelli) al 1.900, en la zona sudoeste de la ciudad”.
Al respecto, expuso que “el investigado de 22 años se acercó caminando, realizó un disparo al aire con un arma de fuego y continuó su marcha hacia calle Juan de Garay”.
Asimismo, Iglesias sostuvo que “inmediatamente después, quien resultó víctima de la tentativa de homicidio siguió a pie al responsable del amedrentamiento”. En tal sentido, el fiscal remarcó que “al llegar a la esquina, el hombre intimidado fue interceptado por el imputado de 42 años, quien le apuntó con un revólver y lo retuvo hasta que llegó el otro investigado”.
“Entonces, con intención de matar y según lo acordado previamente con su padre, el imputado de iniciales AAL, usó el arma de fuego para agredir a la víctima en diferentes partes de su cuerpo”, planteó el funcionario del MPA.
“Tras el ataque, los dos investigados se fueron del lugar en un automóvil marca Renault modelo Sandero, que era conducido por una mujer que es pareja del imputado de 42 años y madre del de 22”, especificó el fiscal.
Escopeta
Iglesias precisó que “tras diversas diligencias, se logró identificar y ubicar a los imputados, quienes fueron detenidos a raíz de allanamientos que se concretaron el lunes pasado”.
“En uno de los procedimientos policiales, al imputado de iniciales ADL se le secuestró una escopeta calibre 12 que tenía sin la debida autorización legal”, especificó el fiscal. “Además, los uniformados hallaron 15 cartuchos del mismo calibre que el hombre investigado tenía en su poder”, agregó.
Delitos
Padre e hijo fueron imputados como coautores de una tentativa de homicidio calificada (por el uso de arma de fuego). A su vez, al hombre de 22 años se le endilgó ser autor de amenazas calificadas (por el uso de arma de fuego); mientras que al de 42 se le atribuyó la autoría de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.