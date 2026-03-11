Neuquén: una pelea entre grupos terminó a balazos en una plaza y dejó un joven herido

En apenas unos segundos, una pelea callejera pasó de los empujones y las trompadas a una escena de tiros en plena vía pública. El episodio ocurrió durante la madrugada del martes en la plaza de la Convivencia, en Plaza Huincul, donde al menos dos grupos de hombres comenzaron a enfrentarse a golpes hasta que la violencia escaló de la peor manera.
De acuerdo con la reconstrucción inicial, todo ocurrió en horas de la madrugada. En medio de la gresca, uno de los involucrados se dirigió hacia un auto, tomó un arma de fuego y empezó a disparar. A pocos metros, otro hombre también extrajo un arma y se sumó al ataque, mientras el resto retrocedía en medio del caos.
La balacera dejó a un joven herido en una pierna y en un glúteo. A pesar de haber sido alcanzado por dos proyectiles, la víctima fue trasladada al hospital de Complejidad Media, donde recibió atención médica y, tras permanecer algunas horas en observación, obtuvo el alta porque las lesiones no revestían gravedad.
Los gritos, la corrida y los estampidos alertaron rápidamente a la Policía neuquina, que llegó al lugar e inició un operativo para identificar a los agresores. Mientras se confirmaba la existencia de una persona baleada, los efectivos avanzaron con distintas medidas para localizar a quienes habían participado del ataque armado.
El procedimiento derivó en la demora de dos sospechosos, ambos varones, que quedaron a disposición de la fiscalía única. Además, los uniformados secuestraron el vehículo en el que se movilizaban, un Volkswagen Gol Trend blanco, considerado una pieza central para reconstruir cómo se desarrolló la secuencia.
Hasta el momento, no estaba confirmado si las armas utilizadas habían sido halladas. Ese dato no es menor para la causa, porque de aparecer podrían agravar la situación procesal de los demorados, en una investigación que por ahora busca determinar responsabilidades concretas, roles de cada participante y origen del enfrentamiento.
Además del trabajo policial en el lugar, los investigadores sumaron un elemento que puede resultar clave: un video viralizado en redes sociales. En esas imágenes se observa el momento en que, después de la pelea a puñetazos y patadas entre varios hombres, uno de ellos vuelve al auto, extrae un arma y comienza a disparar.
Con esa evidencia y los secuestros ya realizados, la fiscalía busca ordenar la secuencia completa de una madrugada que volvió a dejar expuesta la facilidad con la que un conflicto callejero puede transformarse en una balacera en un espacio público. En Plaza Huincul, la escena terminó con un herido, dos demorados y una investigación abierta.