Extrema violencia

Neuquén: una pelea entre grupos terminó a balazos en una plaza y dejó un joven herido

Ocurrió en la plaza de la Convivencia, en Plaza Huincu. Un joven recibió dos impactos, fue asistido en el hospital local y dado de alta, mientras la Policía demoró a dos sospechosos y secuestró el auto en el que se movían.