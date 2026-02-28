Piden atención psiquiátrica para el narco santafesino Jorge "Turu" Mendieta
La defensa del presunto jefe narco solicitó que sea evaluado por un psiquiatra del Servicio Penitenciario. Está acusado de haber encabezado una estructura que distribuía cocaína y marihuana en al menos cuatro puntos de la ciudad de Santa Fe. Desde Seguridad lo definieron como “peligrosamente dedicado al tráfico de estupefacientes”.
La defensa de Mendieta solicitó atención médica para el preso. Foto: Archivo
La causa federal que tiene como principal imputado a Jorge Alberto “Turu” Mendieta sumó un nuevo capítulo en los tribunales, esta vez vinculado a su estado de salud. Sus abogados pidieron que reciba atención psiquiátrica en la Unidad XI de Piñero, donde está alojado tras haber sido capturado en barrio Las Flores de Santa Fe, luego de varios meses prófugo.
El planteo fue formulado ante el juez federal Aldo Alurralde, quien ordenó que el Servicio Penitenciario provincial garantice la evaluación por un especialista y, en caso de corresponder, la provisión de medicación. En la audiencia intervino el fiscal federal Walter Rodríguez, que no se opuso al pedido.
Galfrascoli destacó la labor de la Unidad Especial de Capturas de Alto Perfil. Foto: Archivo
Según la defensa, a cargo de los abogados Claudio Torres del Sel y Julieta Carnaval, Mendieta estuvo internado el año pasado en el hospital Mira y López de Santa Fe y continuó luego con tratamiento ambulatorio, que habría interrumpido de manera abrupta durante su fuga.
También se informó que padece diabetes tipo 2 y que fue sometido recientemente a una cirugía de tobillo.
Acusación y roles definidos
Más allá del frente sanitario, el expediente penal se apoya en una investigación que incluyó escuchas telefónicas, tareas de análisis criminal y allanamientos simultáneos realizados en diciembre de 2024 en distintos puntos del norte de la ciudad de Santa Fe.
Para la Fiscalía, Mendieta no cumplía un rol secundario sino que dirigía una estructura dedicada a la adquisición, fraccionamiento y distribución de cocaína y marihuana para su venta al menudeo, en barrios del norte de la capital provincial.
El "Turu" Mendieta fue apresado el martes en un departamento de Las Flores. Foto: Prensa PDI
La hipótesis es que coordinaba la provisión de droga a bocas ubicadas en viviendas de las calles Azopardo al 10.300 y 10.400, French al 3.400 y Callejón El Sable, entre avenida Peñaloza y Dr. Zavalla, con colaboradores encargados de recibir la sustancia, administrarla y comercializarla.
En los procedimientos se secuestraron dosis de cocaína listas para la venta, más de 200 gramos de marihuana, plantas de cannabis, balanzas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y anotaciones consideradas compatibles con una contabilidad de ventas.
Parte de esa estructura ya fue juzgada por el Tribunal Oral Federal: Alejandro Eduardo Santa Cruz recibió una condena de cinco años de prisión efectiva, mientras que Daniel Fernando Santa Cruz, Fernando Valentín Stival y Antonio Andrés Juárez fueron sentenciados a tres años por confabulación para el tráfico de estupefacientes en concurso con tenencia.
La situación de Mendieta quedó pendiente hasta su detención, ya que se encontraba prófugo al momento de esos avances procesales.
El funcionario explicó que esa unidad fue conformada con personal seleccionado para tareas de análisis, inteligencia criminal y seguimiento de objetivos prioritarios, con el propósito de concentrar recursos en prófugos considerados estratégicos para la política de seguridad.
Según señaló, se trata de equipos que trabajan sobre información precisa, cruzan datos, monitorean movimientos y coordinan con la Justicia federal y provincial para reducir tiempos y riesgos operativos.
“Mucho trabajo, muchos días y muchos esfuerzos puestos al servicio de la justicia y la seguridad en Santa Fe”, sostuvo Galfrascoli al presentar el resultado del operativo. Remarcó que la captura fue posible a partir de “un dato preciso” que permitió ubicar al imputado en un departamento del barrio Las Flores y planificar un procedimiento que evitara daños colaterales.
El funcionario detalló que al momento del ingreso había familiares de Mendieta en la vivienda y que se produjo “la resistencia típica”, aunque destacó que se logró una detención “limpia”, sin heridos y preservando la integridad tanto del personal policial como de los testigos y ocupantes del inmueble.
Además, vinculó el caso con el impacto más amplio del narcotráfico en la ciudad. Definió a Mendieta como “una persona peligrosamente dedicada al tráfico de estupefacientes” y describió esa actividad como parte de “una economía delictiva y clandestina que genera tantos problemas de inseguridad y violencia”.
En ese sentido, planteó que la estrategia de capturas de alto perfil apunta no solo a detener individuos sino a desarticular estructuras que sostienen circuitos de comercialización y financiamiento ilegal.
Con parte de su presunta red ya condenada y el acusado principal detenido, el expediente avanza en torno a la definición de su situación procesal y el inminente dictado de la prisión preventiva.