Detenido en Piñero

Piden atención psiquiátrica para el narco santafesino Jorge "Turu" Mendieta

La defensa del presunto jefe narco solicitó que sea evaluado por un psiquiatra del Servicio Penitenciario. Está acusado de haber encabezado una estructura que distribuía cocaína y marihuana en al menos cuatro puntos de la ciudad de Santa Fe. Desde Seguridad lo definieron como “peligrosamente dedicado al tráfico de estupefacientes”.