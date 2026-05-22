La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Capturas de la Dirección Operativa de Investigaciones Región I, llevó adelante este viernes un allanamiento en la ciudad de Santa Fe que culminó con la detención de un hombre con pedido de captura.
Recapturaron a un condenado que escapó durante una salida transitoria de la cárcel
El hombre, que tiene 32 años, fue atrapado por la Policía de Investigaciones en la zona norte de la capital provincial, durante un allanamiento realizado este viernes por la madrugada.
La medida fue ordenada en el marco de una causa por “no regreso de la salida transitoria”, con intervención de la Unidad Fiscal de Control y Ejecución de Penas del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de la Dra. Cristina Ferraro.
A partir de diversas tareas investigativas, análisis de bases de datos, relevamiento de redes sociales y recorridas por distintos domicilios, los efectivos lograron establecer que el requerido podría encontrarse en una vivienda ubicada sobre calle Río Negro al 6400, en la zona norte de la capital provincial.
Capturado
Con la correspondiente orden judicial autorizada por el juez Sebastián Labanca, en la mañana de este viernes personal de la División Capturas, junto a equipos del Grupo de Operaciones Especiales y del Grupo de Operaciones Tácticas de las Unidades Regionales I y XIV, allanaron el domicilio mencionado, donde detuvieron al implicado, identificado como B. M. D., de 32 años.
Finalizadas las actuaciones de rigor, el detenido fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia competente.