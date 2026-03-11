#HOY:

Imputaron a un adolescente tras planear un tiroteo masivo en una escuela del conurbano

Fuerzas de seguridad realizaron un operativo tras recibir alertas internacionales, incautaron armas y elementos vinculados a la planificación de un posible ataque y notificaron al joven y su madre.

Se logró establecer que el responsable de las intimidaciones era un menor, domiciliado en Lanús Este.Se logró establecer que el responsable de las intimidaciones era un menor, domiciliado en Lanús Este.
La Policía Federal identificó a un menor que había amenazado con realizar un tiroteo masivo en una escuela, lo que derivó en un amplio operativo en Lanús, zona sur del conurbano bonaerense. Durante el procedimiento se incautaron elementos de suma importancia para la investigación, vinculados directamente con la potencial ejecución del ataque.

Alerta internacional

La causa comenzó a raíz de un informe del Federal Bureau of Investigation (FBI), a través de su Agregado Jurídico en la República Argentina, que advirtió sobre una situación grave desarrollándose en plataformas virtuales. Según fuentes judiciales, en una reconocida plataforma de videojuegos en línea, un usuario manifestó en un chat su intención de convertirse en un “tirador real”.

Pocos días después, el mismo sujeto expresó su deseo de replicar una masacre similar a la ocurrida en 2023 en Nashville, Estados Unidos, donde una joven asesinó con una carabina semiautomática a tres profesores y tres estudiantes de una escuela.

Allanamiento

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, convocó al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA para identificar al autor de las amenazas y desactivar cualquier maniobra vinculada a las mismas. Tras amplias tareas de inteligencia, se logró determinar que el responsable era un menor domiciliado en Lanús.

En consecuencia, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Montevideo, donde se secuestraron dagas de uso militar, uniformes apócrifos de distintas fuerzas de seguridad, una insignia del Ejército Argentino, chapas identificatorias vinculadas al menor y a una Academia de Tiro, chalecos tácticos, gorras militares, celulares, pendrives y diversa documentación de interés.

Estado del menor y disposición judicial

El menor fue notificado de la causa junto con su madre, quienes quedaron a disposición del magistrado actuante. La intervención busca garantizar que no existiera riesgo concreto de que las amenazas se concretaran y preservar la seguridad en el ámbito escolar, al tiempo que se profundiza la investigación sobre la potencial planificación del ataque.

