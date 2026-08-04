La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, detuvo este martes a un joven de 19 años, identificado por sus iniciales J.S.B., en el marco de la investigación por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Gianluca Andrés Serorena, con intervención del fiscal Carlos Lacuadra.
Detuvieron al principal sospechoso de un asesinato en la ciudad de Santa Fe
El procedimiento fue realizado este martes por la Policía de Investigaciones de Santa Fe en un allanamiento en Gorostiaga al 4000. A las 16, el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, brindará detalles del caso.
El procedimiento fue llevado adelante por el Área Homicidios de la Región I mediante un allanamiento en una vivienda ubicada en Gorostiaga al 4000, donde fue detenido el principal sospechoso del ataque ocurrido el 5 de junio en un drugstore situado en la intersección de 12 de Infantería y La Madrid, en el barrio Las Flores.
El caso
En ese hecho, Serorena, de 21 años, recibió un disparo de arma de fuego y permaneció internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Iturraspe hasta su fallecimiento, el 15 de julio.
Por disposición del fiscal interviniente, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia. Durante el allanamiento también se secuestró un teléfono celular que será incorporado a la investigación.
Conferencia
Los detalles del procedimiento serán brindados este martes, a las 16 horas, por el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli.
Se realizará desde el Hall del Ministerio de Justicia y Seguridad, en calle Primera Junta 2823 de la ciudad de Santa Fe.