Barrio Las Flores

Detuvieron al principal sospechoso de un asesinato en la ciudad de Santa Fe

El procedimiento fue realizado este martes por la Policía de Investigaciones de Santa Fe en un allanamiento en Gorostiaga al 4000. A las 16, el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, brindará detalles del caso.