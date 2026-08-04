#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Barrio Las Flores

Detuvieron al principal sospechoso de un asesinato en la ciudad de Santa Fe

El procedimiento fue realizado este martes por la Policía de Investigaciones de Santa Fe en un allanamiento en Gorostiaga al 4000. A las 16, el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, brindará detalles del caso.

Imagen ilustrativa. Policía de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa. Policía de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, detuvo este martes a un joven de 19 años, identificado por sus iniciales J.S.B., en el marco de la investigación por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Gianluca Andrés Serorena, con intervención del fiscal Carlos Lacuadra.

Mirá tambiénGeriátrico del Horror: así se quedaban con el dinero de los abuelos

El procedimiento fue llevado adelante por el Área Homicidios de la Región I mediante un allanamiento en una vivienda ubicada en Gorostiaga al 4000, donde fue detenido el principal sospechoso del ataque ocurrido el 5 de junio en un drugstore situado en la intersección de 12 de Infantería y La Madrid, en el barrio Las Flores.

El caso

En ese hecho, Serorena, de 21 años, recibió un disparo de arma de fuego y permaneció internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Iturraspe hasta su fallecimiento, el 15 de julio.

Hospital Iturraspe. Foto:; Manuel FabatiaHospital Iturraspe. Foto:; Manuel Fabatia

Por disposición del fiscal interviniente, el detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia. Durante el allanamiento también se secuestró un teléfono celular que será incorporado a la investigación.

Conferencia

Los detalles del procedimiento serán brindados este martes, a las 16 horas, por el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli.

Mirá tambiénLa ciudadana china que filmó a 36 menores en Helvecia aceptó una multa de más de $9 millones

Se realizará desde el Hall del Ministerio de Justicia y Seguridad, en calle Primera Junta 2823 de la ciudad de Santa Fe.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Santa Fe Policiales
Santa Fe
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro