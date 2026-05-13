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Policías y bomberos rescataron un caballo que cayó en un “pozo ciego”

Ocurrió en la zona urbana de San Genaro. El animal se encontraba en buen estado de salud y fue entregado a su propietario, a quien se le hicieron las recomendaciones pertinentes.

Costó mucho trabajo rescatar al pesado animal. Foto: El LitoralCostó mucho trabajo rescatar al pesado animal. Foto: El Litoral
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Policías y bomberos de San Genaro protagonizaron durante la madrugada de este miércoles el dramático rescate de un caballo que había caído en un “pozo ciego”.

Todo sucedió en inmediaciones del cruce de calles Oroño y San Luis de la mencionada localidad, ubicada en el extremo suroeste del departamento santafesino San Jerónimo.

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Un vecino llamó a la central de emergencias 911 para alertar sobre el animal, que estaba en apuros.

Una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó al lugar minutos más tarde y constató la veracidad de la denuncia.

Llegó al lugar personal policialImagen ilustrativa. Policía de Santa Fe.

Los uniformados encontraron al equino, con pelaje colorado y cara blanca, atrapado y evidentemente cansado de luchar para zafar de la trampa en la que había caído.

Ante la complejidad de la situación, que ponía en riesgo la integridad física del animal, se pidió apoyo a los Bomberos Voluntarios locales.

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Fue así que personal especializado utilizó eslingas y arneses para preparar el rescate.

A salvo

Luego de arduo trabajo coordinado, entre policías y bomberos, se logró poner a salvo al animal.

Una vez en la superficie, el equino fue examinado de manera preliminar por un veterinario, que constató que se encontraba sin lesiones visibles.

El caballo fue entregado a su propietario, a quien es le brindaron las recomendaciones de seguridad correspondientes.

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