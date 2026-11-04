#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Investigación por desvío de medicamentos

Propofest: la causa vuelve a instrucción para analizar los celulares de Boveri y Lanusse

Casación consideró prematuro el cierre del expediente contra los profesionales del Hospital Italiano. Advirtió que la prueba pendiente podría modificar los hechos de la acusación.

Boveri y Lanusse fueron procesados por presunta administración fraudulenta.Boveri y Lanusse fueron procesados por presunta administración fraudulenta.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ordenó que la causa conocida como “Propofest” regrese a la etapa de instrucción. La resolución alcanza al anestesiólogo Hernán Roberto Boveri y a la médica residente Delfina “Fini” Lanusse, procesados por presunta administración fraudulenta.

El tribunal consideró que la investigación se había cerrado antes de completar una medida relevante: la apertura y el análisis de los celulares secuestrados a los imputados. Ese peritaje podría aportar información sobre la presunta maniobra de desvío de propofol y precisar la intervención atribuida a cada acusado.

La decisión, firmada por el juez Nicolás Grappasonno, anuló una resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 del 17 de julio y los actos dictados en consecuencia. Además, estableció que ese juzgado deberá continuar a cargo del expediente antes de que avance hacia el debate oral.

fini lanusseEl análisis de los celulares podría modificar los hechos incluidos en la acusación.

La prueba pendiente

La fiscalía había solicitado completar el análisis de los dispositivos antes de cerrar la instrucción. El juez rechazó el planteo al entender que la pesquisa estaba suficientemente agotada y que los resultados podían incorporarse durante el juicio o dar origen a nuevas investigaciones si aparecían otros hechos.

Casación sostuvo que el alcance potencial de esa prueba excedía las medidas complementarias que pueden realizarse en la etapa de juicio. Grappasonno señaló que el contenido de los teléfonos podía fortalecer la hipótesis acusatoria, pero también “modificar la plataforma fáctica de la imputación”.

El Ministerio Público Fiscal también había pedido al Hospital Italiano un detalle de cirugías, procedimientos anestésicos y sedaciones con participación de ambos profesionales entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de febrero de 2026, en los que se hubiera registrado el uso de dos o más ampollas de propofol.

La imputación y el recorrido judicial

Boveri, médico de planta del servicio de anestesiología, y Lanusse, residente de tercer año de esa especialidad, fueron procesados el 10 de abril. Al primero se le atribuyó el carácter de autor de defraudación por administración fraudulenta y a la segunda, el de partícipe necesaria. La Cámara de Apelaciones confirmó ambos procesamientos.

La hipótesis investigada sostiene que habrían perjudicado al Hospital Italiano mediante el desvío de propofol y otros insumos empleados para su preparación y administración. Según la imputación, esos elementos habrían sido “desviados de su destino legítimo para ser utilizados en beneficio propio”.

El expediente había llegado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, donde la fiscalía insistió en devolverlo a instrucción. El juzgado aceptó el regreso solo respecto de Lanusse y dispuso que Boveri continuara hacia el juicio. Esa diferencia derivó en el conflicto que resolvió Casación.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Buenos Aires
Judiciales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro